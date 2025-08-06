台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場 蜜柑狗狗萌趣加持

2025台中石岡熱氣球嘉年華將於8月29日至31日在土牛運動公園熱鬧登場，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗。今年邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，好看又好拍。

台中市政府今天發布新聞稿指出，石岡熱氣球嘉年華每年吸引許多人造訪，其中造型熱氣球更是搶拍焦點。今年邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，象徵溫暖、陽光與友善，與石岡的柑橘產業相互呼應。

民政局長吳世瑋表示，今年特別將聯合婚禮結合熱氣球嘉年華，打造夢幻的空中婚禮體驗。8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際，在山城的壯闊美景中，共享專屬的幸福時光。

石岡區長徐天龍表示，現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃2場，上午場為每天上午5時至7時30分；下午場則為下午4時至6時30分，採現場排隊購票，每張票均一價新台幣500元。

石岡區公所表示，8月29日至31日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。

民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。