快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場 蜜柑狗狗萌趣加持

中央社／ 台中6日電

2025台中石岡熱氣球嘉年華將於8月29日至31日在土牛運動公園熱鬧登場，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗。今年邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，好看又好拍。

台中市政府今天發布新聞稿指出，石岡熱氣球嘉年華每年吸引許多人造訪，其中造型熱氣球更是搶拍焦點。今年邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，象徵溫暖、陽光與友善，與石岡的柑橘產業相互呼應。

民政局長吳世瑋表示，今年特別將聯合婚禮結合熱氣球嘉年華，打造夢幻的空中婚禮體驗。8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際，在山城的壯闊美景中，共享專屬的幸福時光。

石岡區長徐天龍表示，現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃2場，上午場為每天上午5時至7時30分；下午場則為下午4時至6時30分，採現場排隊購票，每張票均一價新台幣500元。

石岡區公所表示，8月29日至31日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。

民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

婚禮 日本 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

台中石岡落石路基淘空二處民宅被土石沖入 災後復健助清理

告五人台東熱氣球登高喊怕怕 大雨攪局秒變萬人淋雨趴

最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

台東熱氣球嘉年華增場次 取消每週二公休

相關新聞

減重網紅名醫爆爭議手術釀2命 醫懲會最重恐吊照

高雄王姓網紅減重醫師，今遭爆10天連奪2命，他所任職的小港安泰醫院已令禁止暫停該院所有手術，直至醫療爭議釐清為止，目前僅...

Discovery、GTV27/28頻道沒了 南桃園有線用戶批太過份

TBC台灣寬頻官網公告停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，引起南桃園許多收視抗議，南桃園王姓...

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

癌症是健康殺手，尤其台灣罹患大腸癌的機率是亞洲第一、全球第六。家醫科醫師李思賢指出「為什麼台灣人容易得大腸癌？主要來自於膳食纖維攝取不足，又喜歡吃高油高鹽的食物，還容易久坐不動、缺乏健康意識與肥胖」。

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

護腰讓你站著說話不腰疼！但用錯變「靠腰」 正確選用方式一次看

腰痛好不了？可能跟筋膜發炎、肌肉拉傷、椎間盤退化有關，有些人會吃藥、復健緩解不適，也有人選擇靠護腰來幫忙「撐腰」。台北榮...

男人累、胖、沒精神？元氣最愛問：當心睪固酮低下導致代謝失調！

提起男性荷爾蒙，多數人第一時間會聯想到性功能表現，但馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭在《元氣最愛問》節目中指出，睪固...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。