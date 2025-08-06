風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

丹娜絲颱風過境，造成南部地區太陽能光電設施受損。民眾黨團今質疑，有業者未經許可將大量廢棄光電板堆置在台糖農地造成汙染。對此，環境部長彭啓明受訪時回應，正在了解狀況，若違規將不排除開罰。

民眾黨團今舉行「民進黨政績光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會。民眾黨團副總召張啓楷說，他接獲檢舉，嘉義縣義竹鄉溪州段1095地號農地，有業者非法棄置廢棄的太陽能光電板，截至今天滯洪池還沒清完，且廢棄物根本沒放到回收處理廠，而是放在嘉義的台糖農地。

彭啓明今下午出席台灣氣候聯盟第2屆第1次會員大會，他會後受訪表示，該業者動作的確很慢，上周已針對部分太陽能板及浮具堆置滯洪池邊坡開罰，目前也派出環管署、嘉義縣環保局了解業者怎麼跟台糖簽約，堆放在農地上有無違法、造成汙染，若違法堆置農地，將不排除開罰。

他進一步說，就他目前所了解，光電板並不會汙染農地，未來也會請農政單位好好清查有無影響土地。

彭啓明表示，業者應於10日將廢棄光電板清除完畢，希望去化能在一個月內完成，基本上都來得及。過去針對光電板管理、應對極端天氣災害等的防風、防水機制、廢棄物清除等，都沒有很好的妥善處理，未來期待經濟部針對大型光電案場執行總體檢，環境部也願意提供協助。