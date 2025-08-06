快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

聽新聞
0:00 / 0:00

超幸運！ 花45元買咖啡中千萬 新營國道北上超商3度開出千萬特別獎

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎，且中獎幸運兒僅花45元買咖啡，手氣超強。圖／南區國稅局新營分局提供
國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎，且中獎幸運兒僅花45元買咖啡，手氣超強。圖／南區國稅局新營分局提供

國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎，且中獎幸運兒僅花45元買咖啡，手氣超強；南區國稅局新營分局長楊政芬今也前往該門市張貼紅榜慶賀，與店家及消費者一起沾沾喜氣。

南區國稅局新營分局表示，該門市在2022年、2024年的1月25日分別都曾開出特別獎，此次是第3度開出1000萬元特別獎，刷新在地紀錄，此次除恭喜店家外，也提醒民眾盡快對獎，把握本期領獎期限。

南區國稅局新營分局提醒，民眾消費時多使用載具儲存發票，不僅兼具環保及自動對獎功能，除統一發票一般獎項外，還可對雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組等獎項，中獎機會多更多。

載具 特別獎 統一發票

延伸閱讀

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

5-6月發票千萬獎項開出17張 是你嗎？

治水防災山區做起！太平山宜專1線地滑改善 榮獲國家卓越特別獎

相關新聞

Discovery、GTV27/28頻道沒了 南桃園有線用戶批太過份

TBC台灣寬頻官網公告停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，引起南桃園許多收視抗議，南桃園王姓...

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，上個月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰也指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

丹娜絲颱風過境，造成南部地區太陽能光電設施受損。民眾黨團今質疑，有業者未經許可將大量廢棄光電板堆置在台糖農地造成汙染。對...

超幸運！ 花45元買咖啡中千萬 新營國道北上超商3度開出千萬特別獎

國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎...

美施壓萊肉換關稅？消基會籲3招讓消費者「間接辨識」美豬美牛

台灣對美暫時性關稅確定為20%，雖然談判仍在進行中，但國人關心談判的四大原則中的「糧食安全」和「國人健康」，是否能在實務...

護腰讓你站著說話不腰疼！但用錯變「靠腰」 正確選用方式一次看

腰痛好不了？可能跟筋膜發炎、肌肉拉傷、椎間盤退化有關，有些人會吃藥、復健緩解不適，也有人選擇靠護腰來幫忙「撐腰」。台北榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。