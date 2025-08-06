超幸運！ 花45元買咖啡中千萬 新營國道北上超商3度開出千萬特別獎

國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎，且中獎幸運兒僅花45元買咖啡，手氣超強；南區國稅局新營分局長楊政芬今也前往該門市張貼紅榜慶賀，與店家及消費者一起沾沾喜氣。

南區國稅局新營分局表示，該門市在2022年、2024年的1月25日分別都曾開出特別獎，此次是第3度開出1000萬元特別獎，刷新在地紀錄，此次除恭喜店家外，也提醒民眾盡快對獎，把握本期領獎期限。

南區國稅局新營分局提醒，民眾消費時多使用載具儲存發票，不僅兼具環保及自動對獎功能，除統一發票一般獎項外，還可對雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組等獎項，中獎機會多更多。