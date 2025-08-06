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高雄安泰醫院2人術後亡 醫師停刀、衛生局嚴審

中央社／ 高雄6日電

高市安泰醫院王姓醫師被控未經正當醫療程序替病患進行減重手術，近日已有2人在術後死亡。衛生局表示，院方已暫停王姓醫師所有手術排程，相關禁令將持續至爭議釐清。

國民黨立委柯志恩等人上月底陪同死亡女病患家屬，在高雄開記者會說明王姓醫師醫療爭議；柯志恩今天在台北再度召開記者會，控訴高雄市安泰醫院及王姓醫師未經正當醫療程序、輕忽病患身體狀況即隨意動刀，一再奪走病患性命。

高雄市衛生局今天表示，安泰醫院自7月28日起，已暫時禁止王姓醫師所有手術排程，僅維持週一及部分週六門診提供術後病人追蹤，相關禁令會持續至醫療爭議釐清，確認相關手術無安全疑慮為止。

衛生局強調，將依法嚴格審核、列管王姓醫師報備支援醫療申請案件。目前已收集此案相關事證及病歷，依法移付醫師懲戒委員會，並訂於8月中下旬開會審議，最嚴重將可吊銷醫師證書。

衛生局稍早也說明近日查察結果，經查安泰醫院向66名患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」收費標準，依法處最高新台幣25萬元罰鍰，並限院方在9月底前將超收的醫療費退還病患。

此外，王姓醫師未完整記載病歷，依法裁罰2萬元；護理人員未於病歷完整簽章，依法裁罰1萬元罰鍰。王姓醫師於社群平台刊登醫療廣告，未敘明相關風險及適應症，考量屢犯加重裁處，依法處罰鍰10萬元。

醫師 手術 衛生局

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