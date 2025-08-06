LG捐5000萬物資挺弱勢族群、第一線護理人員 林靜儀：台灣有愛

為感謝護理人員長期堅守第一線，以及關懷中低收入戶，台灣樂金生活健康股份有限公司公益捐贈逾5000萬物資，包含多項生活日用品及美妝保養品等，實際貼近民眾與護理人員日常需求。衛福部次長林靜儀表示，台灣是有善意、非常溫暖的地方，遇到特殊災難，民間企業都會主動實踐社會責任。

林靜儀說，由衷感謝台灣樂金生活健康股份有限公司，捐贈超過7萬件、價值逾新台幣5000萬的個人清潔跟保養用品，贈與弱勢族群以及第一線護理人員。這些實質支持不只是物資的傳遞，更是善意的啟動。在行政院統籌下，已經把這批物資進行規畫分配，公平配送到全國22縣市的社會福利單位、部立醫院及退輔會所屬的醫療系統。

林靜儀強調，每一次遇到天災人禍，民間企業都會非常主動來找公部門，共同實踐社會責任，促進健康跟福祉，這也是社會韌性最佳的體現。「物資是有限的，但是關懷不會中斷。」近期南部77水災以及8月初發生的嚴重淹水事件，許多企業也進行捐款，感受到社會的關心，這些都是成為基層照顧的穩定力量。

亞太ESG行動聯盟理事長戴謙表示，曾經擔任奇美醫院董事十幾年，所以目睹醫護人員的辛苦，在人力短缺的艱困時期，了解社會對他們心懷感恩。LG生活健康伸出援手，物資一個多月就已經落地，而且整合規畫分配給予醫護人員以及弱勢族群，各相關單位妥善轉交物資，確保溫暖送達每一位有需要的人手中。

LG生活健康總經理翟守信表示，在LG工作剛好今年滿30年，2004年開始負責台灣市場，來台灣擔任外派的時間7個月，雖然時間不長，但是感受到社會的溫暖力量，特別是在照顧弱勢群族方面，以及支持前線醫療人員，政府及民間發展的行動力、愛心都讓人感動。

這一次，LG生活健康透過亞太ESG行動聯盟的媒合，有機會攜手衛福部，捐贈價值超過新台幣5000萬元，共計7萬4041件的生活物資，包括生活用品、保養品和彩妝產品。這些物資在政府統籌下，安排分給全台灣有需要的弱勢朋友，也包括了許多辛苦的第一線護理人員。