快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

LG捐5000萬物資挺弱勢族群、第一線護理人員 林靜儀：台灣有愛

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，此次公益捐贈行動，成為民間力量與公部門協力守護全民健康的典範。記者廖靜清／攝影
衛福部次長林靜儀表示，此次公益捐贈行動，成為民間力量與公部門協力守護全民健康的典範。記者廖靜清／攝影

為感謝護理人員長期堅守第一線，以及關懷中低收入戶，台灣樂金生活健康股份有限公司公益捐贈逾5000萬物資，包含多項生活日用品及美妝保養品等，實際貼近民眾與護理人員日常需求。衛福部次長林靜儀表示，台灣是有善意、非常溫暖的地方，遇到特殊災難，民間企業都會主動實踐社會責任。

林靜儀說，由衷感謝台灣樂金生活健康股份有限公司，捐贈超過7萬件、價值逾新台幣5000萬的個人清潔跟保養用品，贈與弱勢族群以及第一線護理人員。這些實質支持不只是物資的傳遞，更是善意的啟動。在行政院統籌下，已經把這批物資進行規畫分配，公平配送到全國22縣市的社會福利單位、部立醫院及退輔會所屬的醫療系統。

林靜儀強調，每一次遇到天災人禍，民間企業都會非常主動來找公部門，共同實踐社會責任，促進健康跟福祉，這也是社會韌性最佳的體現。「物資是有限的，但是關懷不會中斷。」近期南部77水災以及8月初發生的嚴重淹水事件，許多企業也進行捐款，感受到社會的關心，這些都是成為基層照顧的穩定力量。

亞太ESG行動聯盟理事長戴謙表示，曾經擔任奇美醫院董事十幾年，所以目睹醫護人員的辛苦，在人力短缺的艱困時期，了解社會對他們心懷感恩。LG生活健康伸出援手，物資一個多月就已經落地，而且整合規畫分配給予醫護人員以及弱勢族群，各相關單位妥善轉交物資，確保溫暖送達每一位有需要的人手中。

LG生活健康總經理翟守信表示，在LG工作剛好今年滿30年，2004年開始負責台灣市場，來台灣擔任外派的時間7個月，雖然時間不長，但是感受到社會的溫暖力量，特別是在照顧弱勢群族方面，以及支持前線醫療人員，政府及民間發展的行動力、愛心都讓人感動。

這一次，LG生活健康透過亞太ESG行動聯盟的媒合，有機會攜手衛福部，捐贈價值超過新台幣5000萬元，共計7萬4041件的生活物資，包括生活用品、保養品和彩妝產品。這些物資在政府統籌下，安排分給全台灣有需要的弱勢朋友，也包括了許多辛苦的第一線護理人員。

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，所有物資已經在7月18日送到各縣市政府，社家署與社福團體合作，分送給社區中的弱勢家庭、社福機構、食物銀行、女力計畫（婦女就業），共送出4萬多件，分配給這些單位，其他物資則由護理及健康照護司規畫分配給醫療系統。

衛福部感謝LG生活健康捐贈逾5千萬物資。記者廖靜清／攝影
衛福部感謝LG生活健康捐贈逾5千萬物資。記者廖靜清／攝影

衛福部 林靜儀 醫護人員

延伸閱讀

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕

部桃外科主任周佳正走斑馬線遭公車輾斃 林靜儀：震驚不捨

台師大女足抽血換學分 林靜儀：想知道學生的血液檢體去哪了？

相關新聞

超幸運！ 花45元買咖啡中千萬 新營國道北上超商3度開出千萬特別獎

國道1號北上新營服務區全家超商受到財神爺眷顧，今年5至6月統一發票再度開出特別獎，也是近4年來第3度開出1000萬特別獎...

美施壓萊肉換關稅？消基會籲3招讓消費者「間接辨識」美豬美牛

台灣對美暫時性關稅確定為20%，雖然談判仍在進行中，但國人關心談判的四大原則中的「糧食安全」和「國人健康」，是否能在實務...

LG捐5000萬物資挺弱勢族群、第一線護理人員 林靜儀：台灣有愛

為感謝護理人員長期堅守第一線，以及關懷中低收入戶，台灣樂金生活健康股份有限公司公益捐贈逾5000萬物資，包含多項生活日用...

醫推4大護肝好食材…每天2~3杯這飲品 肝癌降低40％

肝臟被稱為「沉默的器官」，一旦有問題往往悄無聲息，等到出現症狀時，可能已經錯過黃金治療期。西園醫院婦產科醫師邱筱辰提醒，日常飲食就是保護肝臟的第一道防線，與其迷信保肝偏方，不如從餐桌開始調整，她也特別點名4大類護肝好食材，能有效降低脂肪肝與肝癌風險。

喝珍奶又怕胖 醫師建議改換1配料：有助腸道蠕動並減重

不少人愛喝珍珠奶茶，卻又擔心喝進一堆熱量，導致身材走樣。對此，減重名醫蕭捷健建議，其實只要小小改變配料選擇，就能兼顧美味與健康，若把珍珠換成寒天，不僅熱量大幅下降，還能促進腸道蠕動，甚至有助於減重。

風災後光電板堆置農地 彭啓明：若違法不排除開罰

丹娜絲颱風過境，造成南部地區太陽能光電設施受損。民眾黨團今質疑，有業者未經許可將大量廢棄光電板堆置在台糖農地造成汙染。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。