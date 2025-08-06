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美施壓萊肉換關稅？消基會籲3招讓消費者「間接辨識」美豬美牛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣對美暫時性關稅確定為20%；消基會表示，擔憂美國施壓放寬含萊肉品標準換取關稅減免。圖為民眾在美式賣場選購美國牛肉。聯合報系資料照
台灣對美暫時性關稅確定為20%；消基會表示，擔憂美國施壓放寬含萊肉品標準換取關稅減免。圖為民眾在美式賣場選購美國牛肉。聯合報系資料照

台灣對美暫時性關稅確定為20%，雖然談判仍在進行中，但國人關心談判的四大原則中的「糧食安全」和「國人健康」，是否能在實務談判中得到堅持。消基會今開記者會表示，擔憂美國施壓放寬含萊肉品標準換取關稅減免，呼籲政府不應犧牲消費者知情權，要求政府強化肉品產地標示，以捍衛消費者健康權。如果美方一再逼迫施壓，消基會提出「間接辨識策略」，即使美方壓制標示，政府與民間仍能保有一條「資訊防火線」。

消基會於2024年6、7月間進行調查，發現市場上仍有6.5%（39件）商品未依規定標示豬肉產地。美國2024年公布的「貿易障礙報告」中，再次關切台灣對美豬的產地標示要求。消基會強調，政府應堅守清楚標示產地的立場，維護消費者的選擇權與知情權，切勿將消費者的健康安全作為政治交易的籌碼。

消基會祕書長陳雅萍表示，美方可能進一步要求台灣取消美豬、美牛的產地標示制度，並批評我國的邊境檢驗與餐飲業查察為「技術性貿易障礙」（TBT）。她指出，這不僅是經貿談判的手段，更關乎消費者的知情權、選擇權與健康保障權。若標示制度被撤除，人民將無法得知自己食用的肉品來源，極可能在不知情的情況下攝取高風險食品。

消基會執行董事吳榮達表示，如果政府接受美方要求，全面取消美豬、美牛的標示義務，將使市場陷入資訊黑箱，消費者將在不知情的情況下購物，這對於國民的健康與安全是一種重大的威脅。

吳榮達表示，如果美方一再逼迫施壓，消基會提出創新「間接辨識策略」。當市場上唯有美豬、美牛沒有標示來源時，若加強肉品產地標示查察工作，使其他國家肉品標示清楚，消費者即可反向判斷未標示者可能來自美國，進而迴避風險。他表示，這雖非理想狀態，但在政治現實下，仍是保護消費者選擇權的務實手段。

針對此一「間接辨識策略」，消基會提出三招。一是建議政府，強化非美國肉品標示稽查，嚴格要求來自其他國家的肉品揭露產地，並進行定期查察與公告。

此外，消基會也呼籲政府建立開發肉品追溯查詢平台，如建立網站或App，供民眾掃描包裝條碼，查詢來源國、進口商、配送通路與檢驗紀錄。

最後，消基會建議，政府修法賦予產地未標示者為「高風險品」，將「標示不明商品」自動視為高風險，要求提高邊境檢驗比率並限制通路販售。透過上述制度設計，即使美方壓制標示，政府與民間仍能保有一條「資訊防火線」。

消基會執行董事吳榮達(左1 )表示，如果美方一再逼迫施壓，消基會提出創新「間接辨識策略」，即使美方壓制標示，政府與民間仍能保有一條「資訊防火線」。圖／消基會提供
消基會執行董事吳榮達(左1 )表示，如果美方一再逼迫施壓，消基會提出創新「間接辨識策略」，即使美方壓制標示，政府與民間仍能保有一條「資訊防火線」。圖／消基會提供

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