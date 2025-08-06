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每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
李龍騰醫師提醒「沒有100%的保健食品」。示意圖／ingimage
李龍騰醫師提醒「沒有100%的保健食品」。示意圖／ingimage

許多人每天會吃保健食品，希望讓自己健康長壽，如知名節目主持人沈玉琳，7月29日驚傳疑似猛爆性肝炎，又有血液性疾病，在三總醫院接受治療，且他過去服用不少「保健食品」，導致肝臟負荷過大。前衛生署副署長、醫生李龍騰指出「全世界100%沒有健康食品」，並說自己不吃所謂的健康食品。

根據《聯合報》報導，近年來沈玉琳常感覺身體疲累、容易喘、走路走不動，如今傳出「肝臟問題」，或者血液與其他疾病相關。而沈玉琳也曾在公開受訪時表示，自己平常會吃健康食品，像是紅麴，他的好友也透露，沈玉琳是B肝帶原者，最近服用不少健康食品，導致肝臟負荷過重。

而李龍騰醫師在節目表示，所謂的健康食品無益於健康。22年前他在擔任衛生署副署長時，曾經建議廢除《健康食品管理法》，但因為健康食品背後的利益團體較多，最終無法廢除。李龍騰醫師坦言，「台灣、日本愛吃健康食品，最後變成洗腎王國」，這些健康食品會加重腎臟的負擔，最後讓人洗腎。

73歲的李龍騰表示，「我自己絕對不吃健康食品，民眾如果對家中保健食品有疑慮，可以請衛福部檢驗是否不當添加藥物」。好心肝門診中心副院長、胃腸肝膽科醫師林姿伶在肝病防治學術基金會指出，很多標榜「純天然」的保健產品，其實從原料到提煉的過程中，因為已經進入很多道程序，早已不是純天然的健康食品，因此「天然不等於無害」。

洗腎 沈玉琳 猛爆性肝炎

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