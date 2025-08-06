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醫推4大護肝好食材…每天2~3杯這飲品 肝癌降低40％

聯合新聞網／ 綜合報導
肝臟被稱為「沉默的器官」，一旦出現問題往往悄無聲息，等到出現症狀時，可能已經錯過黃金治療期。示意圖／ingimage
肝臟被稱為「沉默的器官」，一旦出現問題往往悄無聲息，等到出現症狀時，可能已經錯過黃金治療期。示意圖／ingimage

肝臟被稱為「沉默的器官」，一旦有問題往往悄無聲息，等到出現症狀時，可能已經錯過黃金治療期。西園醫院婦產科醫師邱筱辰提醒，日常飲食就是保護肝臟的第一道防線，與其迷信保肝偏方，不如從餐桌開始調整，她也特別點名4大類護肝好食材，能有效降低脂肪肝肝癌風險。

邱筱辰在臉書發文指出，護肝的關鍵在於選對食材、避免食用不新鮮或發霉的食物，尤其黃麴毒素是導致肝癌的一級致癌物，即使少量長期攝取也可能致病。她建議，過期或發霉的花生、玉米、堅果、穀物等食品應立即丟棄，以免毒素已深入其中。

至於日常餐桌上該怎麼吃？她推薦以下4類對肝臟特別有益的天然食材：

十字花科蔬菜

如花椰菜、羽衣甘藍等，富含硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），可活化肝臟解毒酵素，提升抗氧化能力，有助於肝臟自我修復。

全穀與豆類

這類食材富含膳食纖維，能穩定血糖、提供持久能量，進一步減少脂肪囤積在肝臟的機會。

莓果類水果

例如藍莓、草莓與蔓越莓等，含有大量多酚與抗氧化物，能減緩肝細胞受到氧化與發炎的傷害。

黑咖啡（無糖）

邱筱辰表示，根據《Clinical Gastroenterology and Hepatology》彙整16篇研究的結果顯示，每天飲用2至3杯黑咖啡可使肝癌風險降低約40%；另一篇2021年的研究則指出，咖啡攝取可讓脂肪肝的發生率下降23%，進一步惡化為纖維化的風險也降低33%，這些研究也已被美國肝臟醫學會納入臨床指引中。

最後，邱筱辰也提醒，與其等到肝指數飆高才驚覺異狀，不如從現在開始，每一餐都為肝臟多想一點，多吃原型食物、少碰高糖高油與變質食物，才是真正的保肝之道。

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