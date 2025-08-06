喝珍奶又怕胖 醫師建議改換1配料：有助腸道蠕動並減重

不少人愛喝珍珠奶茶，卻又擔心喝進一堆熱量，導致身材走樣。對此，減重名醫蕭捷健建議，其實只要小小改變配料選擇，就能兼顧美味與健康，若把珍珠換成寒天，不僅熱量大幅下降，還能促進腸道蠕動，甚至有助於減重。

蕭捷健昨（5日）在臉書PO出影片，指出寒天是由紅藻製成的天然果凍，富含膳食纖維、熱量極低，每100公克僅有10大卡，基本上不用特別去算熱量。他也強調，寒天不僅吃起來有飽足感，還能在體內形成凝膠，幫助帶出腸道中的膽固醇與多餘糖分，有助於腸道健康與順暢排便。

同樣重視飲食的營養醫學醫師劉博仁也提醒，手搖飲的糖分不只來自飲料本身，配料也是「藏糖陷阱」，以一杯全糖珍珠奶茶為例，糖含量可能超過60公克，相當於12顆方糖，遠遠超過成人每日建議攝取上限，長期下來恐造成胰島素阻抗、第二型糖尿病甚至脂肪肝。

劉博仁表示，在台灣，手搖飲早已是生活與社交文化的一部分，自己偶爾也會請員工喝飲料，但多選擇無糖紅茶或綠茶，他也建議民眾可以漸進式調整習慣，從全糖改成半糖、微糖、最終轉向無糖，並將高熱量配料如珍珠、布丁，換成寒天或愛玉等天然食材。