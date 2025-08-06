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嬰兒臉發黑竟是蚊子咬的！醫揭「屈公病」重症案例：出生幾天就中招

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享一起罕見且警示性十足的新生兒急診案例，引發廣大家長關注。示意圖／ingimage
兒童急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享一起罕見且警示性十足的新生兒急診案例，引發廣大家長關注。示意圖／ingimage

12天大的寶寶臉色發黑，竟是感染了蚊子傳染的病毒！兒童急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享一起罕見且警示性十足的新生兒急診案例，引發關注。

這起案例來自2021年6月《Clinical Case Reports》的醫學期刊，主角是一位出生僅12天的男嬰，出現以下症狀：發燒、不吃奶、持續哭鬧、臉部變黑，特別是鼻子與嘴唇周圍呈現深褐色（俗稱chik sign或brownie-nose）。起初醫師懷疑是細菌感染，立即投予抗生素並進行全面檢查。然而，血液與腦脊髓液培養皆無細菌生長，卻發現嬰兒血液中的屈公病IgM抗體呈陽性反應，證實處於急性感染階段。令人意外的是，母親血液檢測為陰性，顯示並非經由胎盤傳染，而是寶寶出生後被蚊子叮咬感染屈公病。

屈公病是什麼？

屈公病（Chikungunya fever，又稱基孔肯亞熱）是由屈公病毒引起的急性病毒感染，透過埃及斑蚊白線斑蚊叮咬傳播。

典型症狀包括：發燒、皮疹、關節痛，常見於亞洲、非洲與印度地區。

這種病毒雖不會人傳人，但一旦蚊子攜帶病毒，就可能在叮咬後傳染給任何人，包括新生兒。

新生兒感染屈公病的風險與症狀

儘管屈公病多發生在成人，但新生兒也可能被叮咬感染，且症狀往往更嚴重。在這名寶寶身上觀察到的屈公病症狀包括：發燒、臉部皮膚變黑、不愛吃奶與哭鬧。其他可能症狀還包括：皮膚出疹、抽搐或癲癇、活動力差、嚴重時可能出現腦部感染或多重器官衰竭。

在2024年印度馬哈拉施特拉邦的研究中，36名兒童（皆18歲以下）因急性屈公病重症住進加護病房。重症個案常見臨床表現包括： 發燒（100%）、紅斑性丘疹（78%）、癲癇發作（56%）、易怒或煩躁（44%）、嗜睡（19%）、呼吸窘迫（33%）、低血壓休克（16%）、急性肝衰竭（8%，其中1例需肝臟移植）、血球吞噬性淋巴組織增生症（HLH）（5%）。

如何預防新生兒感染屈公病？

吳昌騰提醒，儘管新生兒感染屈公病的機率相對較低，但若生活在流行地區或近期前往疫情地區，仍應提高警覺：

1.避免蚊子叮咬

2.清除積水：不讓蚊子有機會繁殖。

3.注意媽媽是否發燒：孕婦感染屈公熱時，也有機會在分娩過程中傳給寶寶。

屈公病目前無特效藥物，採用支持性療法為主，包括退燒、止痛與水分補充。大多數患者會自行痊癒，但嬰幼兒因免疫力較弱，需密切觀察並及時治療。

根據中國官方數據，截至2025年7月底，廣東省屈公病累計通報感染病例高達4824例，其中佛山市就佔了九成。美國CDC已針對此疫情發布第二級旅遊警示，提醒前往者提高防疫意識。

最後，吳昌騰強調，屈公病並不是成人專屬疾病，連新生兒也可能感染、甚至重症。在蚊蟲活躍季節與疫情爆發期間，家長務必提高警覺，對寶寶的任何異常變化都不能掉以輕心。

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