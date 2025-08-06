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無糖飲免稅通過 公衛師公會示警代糖風險

中央社／ 台北6日電
飲料示意圖。圖／AI生成
飲料示意圖。圖／AI生成

立法院通過包裝無糖飲品免稅，公衛師公會今天提醒，目前市面上無糖飲料多以人工甜味劑替代，雖可降低熱量，長期健康風險仍具爭議，政府有責任推動代糖風險溝通與長期監測。

立法院會昨天三讀修正通過「貨物稅條例」部分條文，有鑒於含糖飲料會增加心血管疾病風險，還可能引發一連串健康問題，新增「飲料品無添加糖者」免徵貨物稅，增加國民購買意願，進而達到增進國民健康目的。

台北市公共衛生師公會今天透過新聞稿呼籲，若缺乏價格透明與監督機制，這項政策將難以發揮預期效果，甚至可能讓減稅利益遭品牌或通路吸收，民眾難以受益。

公衛師公會建議，應從大型飲料製造商與原料供應端展開，建立飲料糖含量的標準，訂定逐年減糖目標，並鼓勵業者主動調整配方，如此不僅能推動整體糖攝取量下降，也可帶動產業健康轉型。

公衛師公會說明，減糖政策應兼顧誘因設計與公平性。政府應建立價格監測系統，追蹤減稅是否真實反映於市場售價，防止企業將政策紅利內部化，讓原本利於健康的政策失去效力。只有確保減稅效果能夠真正傳導至消費端，民眾才會對政策產生實際感受與正向回應。

針對代糖產品的快速增長，公衛師公會也提出警示，目前市面上的無糖飲料多以人工甜味劑替代糖分，例如阿斯巴甜與蔗糖素。雖然這些成分可降低熱量攝取，但其長期健康風險仍具爭議。

公衛師公會表示，國際癌症研究機構已將阿斯巴甜列為「可能致癌物」，建議應審慎評估暴露風險。為此，政府有責任建立代糖使用的規範與標示義務，推動風險溝通與長期監測，保障消費者的知情權與選擇權。

公衛師公會建議，「健康不該是特權，而是全民的基本權利。」應以此次無糖免稅政策為契機，建立具系統性的全國減糖策略。政策不應只停留在鼓勵層次，更需透過制度改革、科學依據與跨部會合作，從產品配方、通路販售到消費選擇全面介入。

風險 公衛

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