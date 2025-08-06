「偏頭痛」吃藥就好？ 不當用藥恐致報復性頭痛 影響年輕人生產力

年輕人偏頭痛很常見，不少人直接買止痛藥，藥物雖然能壓抑症狀，但過度使用可能引發「報復性頭痛」，或是造成藥物濫用。成功大學藥學系教授歐凰姿指出，根據德國WifOR研究機構推估，偏頭痛每年對台灣造成相當於GDP 2%的生產力損失，經濟衝擊甚至超越心血管疾病。

台灣的偏頭痛盛行率9.1%，推估約200萬人深受其擾，起偏頭痛好發年輕、有生產力的青壯年族群，18至50歲患者占了7成。歐凰姿表示，多數人對偏頭痛的迷思，包括「痛了再吃止痛藥就好了，不需要預防」、「頭痛是很普通的症狀，請假太小題大作」。

歐凰姿說，偏頭痛不僅是頭痛，是嚴重的神經性疾病，嚴重發作時，可能會導致工作或學習能力下降，需要請假休息，確實會影響勞動力。偏頭痛好發於女性，且造成女性無酬工作的損失是男性的10倍；台灣偏頭痛的疾病負擔已超越日韓，造成生產力損失約GDP2%，值得關注。

偏頭痛伴隨更高的心理健康風險，應列為公共健康優先議題，近來臨床建議指出，若每周發作一次以上或每月頭痛超過4天、影響生活，或止痛藥效果不佳，應接受神經專科評估，啟動預防性治療，以降低反覆發作與失能風險。不過，許多人認為偏頭痛是症狀，常自行服用止痛藥緩解，並未接受妥善的診斷與治療。

歐凰姿呼籲，政府應將偏頭痛納入健保給付與預防性治療體系，降低青壯年因病失能與離職的風險。偏頭痛造成的經濟損失已經超越心血管疾病，且伴隨焦慮、憂鬱、失眠等較高的心理健康風險。尤其，偏頭痛女性明顯高於男性，有薪工作損失包含請病假、效率下降，無酬工作損失則影響家務、育兒等。

偏頭痛的治本，著重於預防性治療藥物，定時服藥幫助頻繁發作的患者穩定症狀，另積極治療，以減少偏頭痛發作頻率、嚴重性、時間長短。歐凰姿提醒，每周止痛藥吃超過2次以上，可能導致「藥物過度使用頭痛」，而長期服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）不僅可能降低藥效，亦造成胃腸不適，甚至增加腎衰竭風險。

臨床觀察，成功預防偏頭痛，顯著減少6個月內醫療利用與花費，包括門診次數、急診次數、住院次數、醫療費用。反覆發作卻常被忽視的偏頭痛，正默默侵蝕台灣青壯年人口的健康與工作力。歐凰姿認為，唯有將疾病預防視為投資而非支出，重視影響青壯年就業與健康的疾病風險，才能減少失能與就業中斷。