買護腰來撐腰？食藥署提醒：長時穿戴恐靠腰依賴症

不少人腰痠背痛會買護腰來「撐腰」，食藥署提醒，除非醫師指示，否則不建議長期穿戴，休息時應取下，並規律運動，增強腰椎周圍肌肉穩定，以免腰部肌肉萎縮，避免「靠腰依賴症」上身。

其實護腰屬於第一等級醫療器材，衛生福利部食品藥物管理署今天在例行記者會中提醒，護腰效果並非「戴上就有效」，保護作用關鍵在於是否正確選購與適當使用，並搭配日常保健，才能避免產生「靠腰依賴症」。

台北榮民總醫院復健醫學部主治醫師林威廷簡報指出，常見腰椎疾患包括腰椎退化、小面關節症候群、椎間盤突出或椎源性疼痛與肌肉拉傷，而護腰的選擇大致可分為軟式、硬式、涵蓋範圍等，應根據確定診斷結果來選擇。

無論哪種護腰，林威廷強調，除非是「過度依賴護腰無法手術的長者」、「長時間勞務工作者因工作繁重」等情況，才會建議考慮長時間配戴，否則都應短期使用，以免肌肉「失憶」，導致核心肌群功能下降，變成一個這輩子都非常依賴護腰的人。

怎樣算短期，林威廷說，基本上還是以症狀為主，沒有一定規定的時間，沒有症狀就不用配戴，重點是要從日常保健著手，包括增加脊椎穩定性、進行核心穩定訓練，尤其不要維持固定姿勢太久，像是久坐等，每20、30分鐘就應起來動一動。

林威廷表示，必要時候可預防性配戴護腰以避免受傷，例如預期要頻繁彎腰搬重物時，但還是應學習搬重物技巧，對腰椎會比較友善。

食藥署副署長王德原強調，除非依醫師指示，否則不建議長期穿戴，休息時應取下護腰，並搭配規律運動，訓練腰部肌肉，增強腰椎周圍肌肉穩定性，以免腰部肌肉萎縮；如果出現發燒、下肢無力、體重下降、大小便失禁，嚴重疼痛也就是視覺類比量表（VAS）大於7分等情況，應立即就醫，不應僅使用護腰處理。

食藥署醫療器材及化粧品組科長林修德表示，選購合適護腰時，可參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，確保買到合法醫療器材並安心使用：首先，認識什麼是醫療器材；其次，購買時要看清楚包裝上登載的醫材許可證字號或登錄字號；最後，在使用前應詳閱產品使用說明書，才能正確使用。