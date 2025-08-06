菜價飆漲破今年新高、敏豆每公斤飆至400元 民眾：只能勒緊褲帶吃泡麵
受到颱風與西南氣流連續侵襲，中南部農業產區災情嚴重，導致蔬果復耕困難，供應量驟減，雲林西螺果菜市場平均交易價格突破每公斤50元，創下今年新高，其中敏豆每公斤飆漲至400元，小黃瓜、苦瓜價格亦突破百元大關，葉菜類普遍落在每公斤40至50元區間，市場評估，短期內菜價仍將維持高檔。
今日記者實地走訪雲林斗六傳統市場，幾乎每家菜攤都可聽見「菜價太貴」的聲音。一位李姓婦人表示，最近菜、肉價格齊漲，「得勒緊褲帶吃泡麵」。有菜販直言「雨下太猛，菜爛光了，想買好菜也買不到。」
西螺果菜市場昨日均價突破每公斤50元，今更上漲至53元，創下今年新高。市場董事長蔡德福指出，丹娜絲颱風重創中南部農業，緊接著728西南氣流帶來連日豪雨，導致農損嚴重，復耕進度遲緩，目前市場到貨量僅500多公噸，交易量腰斬，蔬果雖賣相不佳，仍供不應求。
其中，敏豆價格已自平常每公斤100至200元飆漲至400元，葉菜類均價站上50元，高麗菜每公斤約60元，苦瓜、小黃瓜則突破100元。蔡德福提醒，若降雨持續，蔬果供應將進一步吃緊，預估未來兩至三週，菜價仍難回穩。
另方面，張姓玉米販表示，颱風重創本期玉米，損失高達七成，原預計供應中秋烤肉季的玉米也難以如期復耕。雖部分改以進口貨支撐市場，但國產玉米、玉米筍供應恐怕要等到中秋節過後才會穩定。
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