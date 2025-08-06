移民移工制度性詐騙風險報告出爐 28%遇假仲介、僅13.7％敢報警

台灣淪為「詐騙王國」，政府近年積極打詐，卻忽視了制度下受騙的婚姻移民及移工，讓這群人成為國家製造的詐騙黑洞。南洋台灣姊妹會今發布首份「在台移民／工詐騙之制度性風險調查報告」指出，移民工受詐樣態分為日常生活、制度性詐騙，後者如28%受詐與假仲介或虛構工作職缺有關，是勞動處境惡劣、移工也無從自由轉換工作造就的制度性風險。

今天記者會上，眾人高喊「飄洋過海被詐乾？防詐守護移民工」。姊妹會表示，政府在詐騙偵測、語言協助、通報機制上處處缺席，呼籲防詐宣導要能進入非中文使用社群，建立讓人敢報案、不怕被罰的通報申訴機制，並正式統計移民工受害情形，更重要的是打破剝削性處境的勞動與居留制度。

調查報告指出，截至今年6月，台灣移民移工人口估計超過145萬人，接近總人口的6.3% ，但內政部警政署官方統計並未以移民／工身分作為分析維度，未能揭示移民工的受害樣貌，導致無法針對高風險族群制定有效的反詐對策。

南洋台灣姊妹會執行秘書周慧盈說，台灣平均每天500件詐騙案件、財損上億元，姊妹會調查後發現移民工猶如政府打詐黑洞，移民工受詐分為兩類：一是「日常生活詐騙」，如購物、交友、贈品等情境；二是「制度性詐騙」，反映政策漏洞如何讓移民與移工長期暴露於風險，甚至被迫成為失聯或無證者。

調查顯示，32.5%為詐騙者冒用朋友或家人帳號，假借名義要求借錢或匯款；28%與假仲介或虛構工作職缺有關，移工支付高額手續費後卻發現根本無工作可做。另有18.1%曾在社群平台上遭遇戀愛詐騙，17.3%因參加促銷活動或申請免費贈品而洩露個資；更有11.9%受訪者表示，曾因借出或販售銀行帳戶而被捲入詐騙案件。

周慧盈說，近3成的移民工曾遭遇工作仲介詐騙，以「轉職」、「代辦合法文件」、「引介高薪工作」等話術為餌，收取數萬元費用，將移工推向黑工市場、非法就業或無保障的勞動環境。她舉例，曾有一名移工聽信仲介可介紹薪水更高的工廠工作，支付3萬元費用後，到現場準備開工，才發現從頭到尾都沒有他的文件、到職紀錄。

周慧盈也指出，28.5%移民工表示曾遭遇假冒政府或公司名義的詐騙，20.9%則看過詐騙集團提供看似真實的假證件或文件，這表示政府在移民工防詐行動中的缺席，反而變成詐騙者最好用的工具。

值得注意的是，當遭遇詐騙，33%受訪者選擇尋求朋友或同鄉協助，23%表示會向移工或移民團體求助，僅13.7％選擇報警。周慧盈說，這體現了在缺乏語言、文化理解與信任感的情況下，官方機制往往不是移民工第一時間能依賴的選項。

政大社工所教授夏曉鵑也說，移民工的詐騙，其實是國家製造的詐騙樂土。因移工沒辦法自由轉換工作，當遭受不公待遇只好逃跑，是國家創造的奴工體制，迫使他們成為非法移工，創造了人力黑市，又製造出詐騙市場，多少行仲介之名詐騙，移工明知可能被騙，卻不得不冒險賭賭看。

移民青年倡議陣線理事長劉千萍說，140多萬的移民工不是局外人，卻成為制度下的邊緣人，更成為反詐騙盲區，不只財損，也嚴重影響移民工的心理健康，今天的調查報告只揭露冰山一角，打詐政策的制定，應當更貼近移工、移民的受騙、互助經驗，讓移民工防詐騙的社會安全網得以建立。

夏曉鵑建議，解決移工與移民的詐騙問題涉及資訊權、公平勞動條件、勞動政策及求助管道的不完善，因此，姊妹會提出四項政策建議，包括強化多語言資訊的傳遞與管道，提升與移民、移工團體的合作，建立友善移工與新住民的檢舉與通報機制，改善移工脆弱的勞動條件。