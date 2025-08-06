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台鐵今連續發生4事件 堆高機擦撞新自強號致延誤 台鐵擬求償

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今傳連續發生4起事件，除了西勢站、屏東站號誌出現異常，潮州站進站基地調度線發生異常，導致列車延誤。新自強號示意圖。聯合報系資料照
台鐵今傳連續發生4起事件，除了西勢站、屏東站號誌出現異常，潮州站進站基地調度線發生異常，導致列車延誤。新自強號示意圖。聯合報系資料照

台鐵今傳連續發生4起事件，除了西勢站、屏東站號誌出現異常，潮州站進站基地調度線發生異常，導致列車延誤，今中午11時許一輛私人堆高機入侵台鐵路線，與通過的120次EMU3000型新自強號發生擦撞，造成新自強號出現刮痕，台鐵擬求償。

台鐵今天號誌狀況不斷，根據台鐵內部通報，上午9時10分起，西勢站北東、北西、南西及站內1至4股計軸二故障，改用計軸一行車；上午9時55分起，西勢站北東OS區間，以及站內二股計軸一、計軸二均故障，東線下行進站改代用手作號誌。

上午10時40分起，屏東站北東OS區間軌道占用燈亮，也影響東線下行進站號誌，台鐵緊急通知號誌單位查修。

上午11時23分起，潮州站北邊OS區間軌道電路落下，以及潮州基地內號誌盤面有多處軌道電路落下，影響列車進出潮州基地，終點列車跟出發列車靠單線進出，台鐵號誌人員已在現場搶修。

此外，受到潮州站運轉保安裝置故障影響，下行出發號誌無法建立，上午11時42分起，潮州=南州間，依嚮導通信式行車，列車出現延誤。

另外，台鐵一輛120次EMU3000型新自強號，於今天中午11時許行駛至岡山-路竹間時，一旁鐵工廠有一輛堆高機作業時侵入路線，與通過的新自強號發生擦撞，導致新自強號機車頭側邊有一條刮痕，所幸無人員傷亡，機車動力也正常。

台鐵表示，新自強號現場停留7分後續駛，已通報鐵路警察、台南路警及工務段前往蒐證處理，針對新自強號受損，台鐵將研擬求償。

台鐵 自強號

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