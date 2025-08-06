災後復原勞動易痠痛 醫師籲勿輕忽肌力保養

南部地區近日接連經歷風災與水災，醫師發現不少人在進行災後復原等工作時出現痠痛甚至受傷，除了呼籲適時休息或就醫，平時也應注意肌力訓練與保養，避免肌少症上身。

奇美醫院今天在一樓門診大廳舉辦「運動養肌力、老爸有活力」宣導活動，設置諮詢攤位，由運動強化中心專業教練及營養師提供民眾個別化建議，並邀請民眾學習使用彈力帶進行強化肌力運動。

奇美醫院副院長郭行道致詞表示，近日接連經歷風災、水災，不少民眾承擔救災及災後環境整理工作，也有許多志工、相關廠商人員進入災區忙碌，勞動過程中有人出現肌肉痠痛症狀，受傷案例也不少。

郭行道表示，尤其父親是許多家庭的支柱，不少人可能平時缺少運動或保養，面對突然增加的勞動量就變得吃不消，希望藉宣導活動讓大家更注意肌力保養議題，靠運動與營養補充來做好準備或改善。

奇美醫院復健部主治醫師蘇炯睿表示，人體肌肉量從30歲後開始流失，每10年約減少3%至8%，70歲後更可能加速流失，就是所謂的「肌少症」，不只使體力下降，也會影響行動力、平衡力，甚至增加跌倒、骨折與失能風險，根據國民健康署調查，65歲以上人口肌少症盛行率超過34%。

蘇炯睿表示，肌少症是可逆、可預防的，只要透過正確運動與營養補充，就有機會改善，根據文獻研究資料，長者每週進行至少2次肌力訓練，搭配攝取適量蛋白質，可維持肌肉量，並提升活動能力，透過彈力帶進行阻力訓練，不僅安全、門檻低，還能有效刺激核心肌群，是非常適合的入門運動方式。

他說，臨床上有些個案是因在職場工作多年，搬運重物累積身體傷勢，導致不敢運動，結果肌力愈來愈差，醫師可透過超音波診斷找出受傷部位，治療修復受傷組織後，再轉介運動強化中心進行肌力訓練，協助患者改善並慢慢回到正常生活，並呼籲有類似困擾民眾應及早就醫。