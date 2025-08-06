6縣市交通事故死亡人數不減反增 交通部推「路口檢查表」查6大項目改善

交通部今公布今年1至5月道路交通安全情況，發現有6縣市交通事故整體死亡人數不減反增，為此，交通部推出「臨近路口道安檢查表」，要求各縣市政府在事故後，針對6大類別進行改善、檢查，並以此作為改善措施。

根據交通部統計，今年1至5月30日整體死亡人數統計，有6個縣市與去年同期相比，死亡人數有增長趨勢，包含基隆市、新竹縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、澎湖縣。

交通部運輸研究所所長黃新薰表示，交通部推出檢查表可用於事故後的改善檢查，也可用於事故前的預防性檢查，事前找出安全潛在風險並加以改善。檢查項目分作6大類，作為檢查改善的依據。

6大類別檢查項目分別為「非行車管制號誌」，在無號誌路口是否已前光燈好或停讓標誌標線，標示個道路路權；「行車管制號誌」，路口黃燈或全紅時間是否足夠；「行人」，行人穿越線長度若為25公尺以上，是否設置庇護島，以及是否設有實體或標線型人行道。

「轉向管制」，同向車道有實體分隔的路段，路口是否禁止分隔島左側之車輛右轉？臨近路口最外側車道寬度是否小於4.5公尺；「幾何」，路口內是否有加油站、停車塲或大樓等出入口，多岔或俠教路口，是否有導引不同方向車流的設計；「環境」，路口停止線30公尺內是否有植栽、廣告物或其他障礙物，遮蔽號誌與標誌，是否有標誌或標字提示車道速限。

黃新薰指出，今年3月已將「臨近路口道安檢查表1.0版」函送各道路主管機關參考運用，並在今年的「永續提升人行安全計畫」設計審查階段，要求執行單位提供檢查表的檢查結果。

黃新薰說，高雄市政府已由警察局導入死亡事故改善程序；屏東縣政府已由交通警察隊，應用於事故改善會勘；澎湖縣政府則已用於改善馬公市民福路與海埔路口。