網紅醫減重手術奪命 立委要求衛福部積極調查

一場原本追求健康與外貌改善的減重手術，卻因醫療疏失一再奪走民眾寶貴性命。立委柯志恩、陳菁徽、高雄市議員許采蓁，6日陪同離世病患家屬在立法院召開記者會，控訴高雄市安泰醫院及王姓醫師未經正當醫療程序、輕忽病患身體狀況即隨意動刀，一再奪走病患性命；柯志恩、陳菁徽強烈要求衛福部應積極聯繫相關部會，啟動跨部會調查程序。

柯志恩表示，近期陸續接收到多名病患家屬出面指控王姓醫師，以未經正當醫療程序的術式進行減重手術。短期多起死亡案例的發生，讓人不禁質疑這樣的醫生無論是醫德、醫術是否適合繼續執業看診；這些病患都是從網路社群平台得知這位王姓醫生，王姓醫生這樣的宣傳手法是否有誇大療效、過度宣傳醫療的問題，衛生福利部應該徹底追查。

家屬許爸爸控訴王姓醫師，其女許小姐手術後異常徵象明顯、安泰醫院及王姓醫師皆未積極介入治療，甚至告知病患以達出院標準，可以辦理出院手續回家靜養，但豈知12小時後，病況急轉直下必須轉院治療；且後續轉院程序亦未妥善交接，以致轉診醫院無法及時提供醫療救治，最終導致愛女喪生。

另名病患家屬陳小姐則說，受害者林小姐曾於2022年接受過一次減重手術，卻仍因愛美與自我期待，積極尋求再次手術。但在北部多位醫師因病患未達施術標準拒絕執刀後，轉而透過網路尋求王姓醫師協助，王姓醫師強調縮胃擴腸手術效果卓著。

陳小姐抨擊，王醫師不僅在未經詳細診療評估的情況下安排手術，更私下要林小姐支付超過百萬元現金至其個人帳戶，並未經醫院正常收費流程，更要求林小姐的先生「先動刀」博取信任，目的是避免未來糾紛提告，令家屬難以置信。

陳菁徽表示，就醫療法、醫師法，還有食藥署的相關規定，以及法務部、刑事訴訟法等面向進行分析。這是一連串系統性失靈，所導致的悲劇。從醫療監管、刑事責任、醫療專業、醫療倫理都到達全面失守程度。首先是收費的問題。

陳菁徽說，根據醫師法以及醫療法都規定「醫療機構收取醫療費用，應開給載明收費項目及金額之收據。」而且醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。

陳菁徽指出，但是根據王醫師與病患的對話截圖，在LINE訊息中親自回覆病人：「我們私底下進行腸瘤、藏疝以及胃部神經阻斷手術，費用14萬元，請直接匯入我的個人帳戶」。收款帳號不只是醫師本人名下，還是完全繞過醫院系統、未經正式開單、未開收據、未經病歷登錄的現金交易。

陳菁徽質疑，衛福部健保署、食藥署、醫事司看到截圖資料，難道不用立即啟動專案調查嗎？就算是視訊診療，也應該是醫師在醫療機構現場，給予詳細諮詢，在病歷上詳實記載才對。這個醫師過去所有的案例，是否都有申報健保？還是一樣也都是私下收錢。這點國稅局也應該介入調查，是否涉及逃漏稅，未如實申報營收。

陳菁徽表示，這樣的行為已經明確違反醫療法第26條醫療機構應依法令規定或依主管機關提供收費、診療紀錄以及資料蒐集的規定。衛生福利部應該要要求高雄市衛生局所有訊息進行追查，不肖醫師的病歷、手術紀錄、金流資訊應該要立刻保全下來。不論是醫師本人，或是擁護者滅證、串供的行為是有湮滅證據罪的刑事責任的，醫師如涉犯刑責，作為被告，還會符合羈押事由，阻礙司法調查絕對不能容忍，法務部與高雄地檢署也應該要馬上立案處理。

陳菁徽認為，衛福部應該要馬上在嚴重違反醫學倫理的情況下，送懲戒，或依照條文使其停職接受調查，否則再讓該名醫師看診好幾年下去，利用醫生跟病人不對等的資訊差，多少個案會還會再受害，完全不敢想像，衛生福利部與法務部絕對要馬上動起來。

許采蓁質疑，王醫師和他的人在群組內竟然公開教導所有病友，如果接到衛生局的調查電話，通通不要提供醫療證明、還要求反問衛生局拿到的醫療證明是不是強迫病患提供的。很遺憾，被爆料後，王醫生不是選擇坦然面對調查，而是公然在群組串證、意圖混淆衛生局，讓人懷疑到底是醫生還是詐騙集團？

許采蓁強調，甚至有民眾在網路上爆料，除了原本手術的費用，竟然直接告知病患「私下進行曠腸手術」14萬，並要求匯款到個人戶頭，私下進行手術，私下收費，顯然違反了相關法規，要求衛福部、檢調單位徹底調查本案。

柯志恩具體要求，衛福部身為高雄市政府衛生局的業務指導單位，應該要積極介入調查，敦促高雄市衛生局盡快完成完整的調查報告，讓家屬知道這些醫療過程中到底發生甚麼事。再者，就目前手中所掌握的資料看起來，也許蒐集資料、保存證據方面可能會有一些阻礙，也請主管機關跟衛福部思考，是否有請檢調直接介入保存證據的必要性。