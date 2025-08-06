20至64歲癌友十年間破50萬 年輕病友協會：疾病年輕化 影響勞動力

根據衛福部統計，20至64歲勞動力人口，過去十年罹癌人數自103年的41萬493人，逐年成長至112年的50萬7147人，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，少子化和高齡化造成勞動力流失，疾病年輕化是不容忽視的議題，青壯年健康風險牽動國家經濟與產業穩定。

台灣年輕病友協會舉辦「2025青年健康論壇」，聚焦「2030癌症標準死亡率降低三分之一」與「減少青壯年失能與勞動力流失」兩大政策目標。潘怡伶指出，疾病年輕化來勢洶洶，對自己、家人、社會都有很大的衝擊。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，青壯年健康風險更更牽動國家經濟與產業穩定，青年健康就是國力，健保給付決策應走向「以病人為中心」。

健保署長石崇良表示，台灣面對的最大挑戰就是人口變化，高齡帶來醫療需求增加，但15至64歲就業人口自2015年達最高峰1737萬人後，開始下降，2022年15至64歲的工作年齡人口預估為1630萬人。勞動力等於人口紅利，社會對於正值青壯年民眾應支持珍惜。

石崇良表示，醫療費用支出有二大高峰期，5歲前，免疫系統尚未發育成熟，容易接觸各種病毒而感染；50歲後，醫療利用快速增加。中間的青壯年比較少看病，卻是家庭經濟重心，若患急重症，最需要政府支持，尤其癌症醫療支出高昂，新藥、後續復健和支持性治療都可能產生巨額費用。

健保署不斷調整政策，石崇良表示，「在癌症治療與給付，過去用藥多給付晚期，現在拉到早期，讓更多患者有機會接受更有效的治療。」腦中風是另一重要議題，動脈取栓術黃金時間從8小時延長到24小時，靜脈血栓溶解術也從3小時放寬到4.5小時，爭取黃金治療時間，增加康復機會。

衛福部今年啟動「癌症新藥基金」，首年編列50億元公務預算，明年目標擴充至百億元規模。另提升新藥可近性，以減輕癌症家庭自費負擔，打破「因病而貧」的惡性循環，也提供預防、診斷、就業資源等，完整病友支持制度。

劉桓睿說，少子化和高齡化帶來人口萎縮，疾病導致的勞動力流失更嚴重。不過，有病友因罹癌失去原本工作，半數以上雇主對罹癌史有疑慮，所以台灣年輕病友協會自2022年發起「健康台灣友善職場聯盟」，盼以具體行動，打造友善包容、健康永續的就業環境。