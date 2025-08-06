不減反增！1至5月高齡者死亡507人 交通部啟動路老師專案

交通部今公布2025年1至5月道路交通安全情況，今年1至5月交通事故死亡1154人，為2019年以來同期最低，但高齡者死亡數不減反升，今年1至4月高齡者死亡為404人，累積到5月達507人死亡，增加103人，相較去年同期則增加25人，增幅5.2％，交通部表示，將啟動「路老師專案」，針對高齡者進行宣講。

交通部今召開8月份道路交通安全說明記者會，根據統計，2025年1至5月30日死亡人數1154人，相比113年減少47人，減幅3.9％；相比112年幾少155人，減幅11.8％。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，2025年1至5月機車、高齡、酒駕、行人、兒少死亡人數均較2023年減少，為歷年同期第2低；與2024年同期相比，高齡者死亡507人，增加25人，增幅5.2％，其餘均較2024年同期減少。

各縣市30日整體死亡人數統計，以台南市142人最多，與2024年相比增加37人，其次為宜蘭縣39人，相較2024年增加8人，新竹縣35人，相較2024年增加10人；其中，30日行人死亡人數部分，以新北市21人最多，其次為高雄市17人，第三名為嘉義縣7人。

交通部長陳世凱表示，今年1至5月死亡數提高，是因發生幾起不幸重大事件。高齡者死亡議題是關注焦點，兒少死亡數也是重點之一。交通部近年推動人本政策，兒童死亡人數已有下降，77.9％受傷事因乘坐汽機車造成，呼籲家長乘載兒童時需多注意安全，避免違規行為。

陳世凱說，運研所盤點近10年路口改善，改善後可降低事故，其設計計涵蓋6大風險面向，後續會推出「道安檢查表」，未來所有道路設計、道路工程改善，將依照檢查表來進行，以提高道路安全水準。

吳東凌表示，台灣邁入超高齡社會，盡管高齡者行人死亡事件發生頻率較不高，但嚴重程度較高。從事故分析，高齡者事件以機車為主，當事人肇事比率較高達58％，肇事原因包含恍神、心不在焉等比率較高，另外身體機能退化、長期服用藥物有副作用等也有關聯，近期會有策略，包含調整監理制度，同時啟動路老師專案，針對高齡者宣導交通安全觀念。