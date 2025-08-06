快訊

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

立院財委會與衛福部現勘台南 籲災後嚴防登革熱

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
財政委員會召委賴惠員率財政委員會於台南勘災。賴惠員國會辦公室／提供
財政委員會召委賴惠員率財政委員會於台南勘災。賴惠員國會辦公室／提供

立法院財政委員會召委、立委賴惠員6日率隊回到丹娜絲颱風暨0728豪雨受災甚深的台南溪北地區，會同衛福部疾病管制署長莊人祥於後壁區菁寮、菁豐兩里現勘災後防疫整備，除督導災後防疫工作防治登革熱外，更呼籲全國民眾留意中國屈公病境外移入風險。

隊伍在菁豐里仰安堂、菁寮老街周邊勘查積水與廢棄物堆置情形，台南市衛生局同步展示實務防疫工具與作業流程，包括以「天溝探測棒」清除屋簷溝阻塞與積水、使用放大鏡與捕蚊網進行幼蚊與成蚊監測，以及運用空拍設備巡查大型工區與難以到達的屋頂死角，以便快速判定高風險熱區並即時處置。

賴惠員表示，災後環境整潔工作非常重要，一不留意病媒蚊孳生源就可能在帆布、廢輪胎、破損容器與屋簷形成。她要求中央與市府同步推進清淤清運、孳清藥噴、社區衛教等工作，賴惠員新營服務處也持續提供酒精與消毒水等防疫物資，歡迎鄉親前來領取。

莊人祥指出，颱風豪雨過後環境整頓不易，適逢夏季高溫多雨，帆布、輪胎等最易積水孳蚊，再加上中國屈公病疫情嚴重，境外輸入風險上升，幸好國內今年尚無本土登革熱與屈公病個案，但風險未除，仍須嚴加防範。

莊人祥呼籲，全國民眾若出現發燒、關節痛、出疹等疑似症狀務必儘速就醫，並主動告知旅遊與暴露史，同時落實家戶環境整頓與個人防蚊措施，保護自己也守護家人。

賴惠員強調，災後復建優先、防疫第一，溪北正在大規模修繕與清運，她將持續在第一線就消毒物資、人力支援、與衛教工作督促跨部會協作，讓災後重建與公共衛生同時到位，守住鄉親的健康與安全。

國民 登革熱

延伸閱讀

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

2025消除C肝／莊人祥：25至44歲男性注意！C肝再感染率上升，「這族群」恐中鏢

相關新聞

台鐵今連續發生4事件 堆高機擦撞新自強號致延誤 台鐵擬求償

台鐵今傳連續發生4起事件，除了西勢站、屏東站號誌出現異常，潮州站進站基地調度線發生異常，導致列車延誤，今中午11時許一輛...

不減反增！1至5月高齡者死亡507人 交通部啟動路老師專案

交通部今公布2025年1至5月道路交通安全情況，今年1至5月交通事故死亡1154人，為2019年以來同期最低，但高齡者死...

大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

國泰航空班機CX565原定昨下午4時20分從大阪飛往台北，但乘客2度被通知延誤，最終晚間6時30分僅有部分乘客可先搭乘返...

噴「乾洗手」能消毒？醫師吐司實驗曝驚人景象 黴菌、細菌全冒出

孩子吃東西前洗手，你以為用酒精乾洗手就夠了嗎？

6縣市交通事故死亡人數不減反增 交通部推「路口檢查表」查6大項目改善

交通部今公布今年1至5月道路交通安全情況，發現有6縣市整體死亡人數不減反增，為此，交通部推出「臨近路口道安檢查表」，要求...

未來1周高溫酷熱午後驟雨 明天「立秋」晴朗、父親節水氣再增

未來1周天氣前半段相較上周已經整個穩定下來，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周日到下周二水氣又會再度增加，各地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。