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雨後清理環境要注意！台中新增1類鼻疽確診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局清潔隊在丹娜絲颱風過境後，全副武裝清溝。圖／台中市環保局提供
台中市環保局清潔隊在丹娜絲颱風過境後，全副武裝清溝。圖／台中市環保局提供

中南部連日下雨，風雨過後，民眾在清理住家環境時要注意，類鼻疽與鉤端螺旋體等傳染病感染風險高。根據疾管署資料顯示，台中上周新增1例類鼻疽確診個案，經疫調為60多歲男性曾未著防護裝備下接觸汙水，台中今年累計有5例確診個案。

台中市衛生局提醒，民眾若需清理積水或泥濘環境，務必穿雨鞋、防水手套與口罩，避免傷口暴露於汙水中。

根據疾管署資料顯示，上周（7月29日至8月4日）新增的3例類鼻疽本土病例，高雄市2例、台中市1例，今年累計35例類鼻疽本土病例，其中2例死亡，為歷年同期第3高，僅低於2005年及2024年的48例。

台中市衛生局指出，今年累計已有5例類鼻疽確診個案，最近1例為60多歲男性，經疫調發現他曾未著防護裝備下接觸汙水，疑因此感染。類鼻疽、鉤端螺旋體與破傷風等病原多藏於積水與汙泥中，風災過後感染風險高。

疾管署警示，民眾在清理住家環境時，若接觸汙水與積水，恐引發類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病與登革熱等災後常見疾病，呼籲民眾務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三步驟防疫，若身體出現異狀應立即就醫。

台中市衛生局提醒，居家清潔可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，並落實勤洗手、不生食生飲、食物煮熟。若出現發燒、腹瀉、黃疸、無力等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師接觸史及環境風險，以利診斷與通報。

台中市環保局清潔隊在丹娜絲颱風過境後，全副武裝清溝。圖／台中市環保局提供
台中市環保局清潔隊在丹娜絲颱風過境後，全副武裝清溝。圖／台中市環保局提供

類鼻疽 衛生局 台中市

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