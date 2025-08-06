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快樂處方箋揮別老年憂鬱！醫師：從開藥到開心 找回活著的理由

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
治療犬走進病房，為患者與家屬帶來面對病痛的勇氣與希望。圖／亞東醫院提供
治療犬走進病房，為患者與家屬帶來面對病痛的勇氣與希望。圖／亞東醫院提供

高齡化浪潮來襲，許多長者雖然壽命延長，卻面臨身體退化、社交孤立與情緒低落等挑戰。亞東醫院精神暨心身醫學部心理健康中心主任陳俊霖說，長輩走進人生的銀色時光，不該只是漫長等待與消耗，長者真正需要的是一種能投入的生活節奏，以及重拾價值感與社會連結的機會。

英國自2019年起推動「社會處方箋」制度，讓醫師除開藥，也能轉介病人參與園藝、藝術、運動等社交活動，促進心理與社會連結的整體健康。陳俊霖說，這樣的理念與臨床經驗密切呼應，許多長者透過自然接觸與團體互動，不僅緩解焦慮與孤單，也改善睡眠與專注力，重拾生活節奏與價值感。

他補充，在歐美與澳洲地區，類似的「綠色處方箋」與「森林療癒」計畫已推行多年，科學實證顯示，自然環境能促進副交感神經活化、降低壓力荷爾蒙，有助穩定情緒並促進心理健康。

亞東醫院2008年起導入園藝治療至精神復健，透過自然照護協助患者走出情緒低谷。2016年在安寧病房設置療癒花園、導入治療犬，為末期病人與家屬提供身心靈全方位的支持。多年來，亞東持續與園藝、森林與動物輔助治療等專業團體合作，推廣「自然就是最溫柔的處方」理念。

陳俊霖說，希望不只是治療症狀，更透過環境、活動與人際連結，幫助患者重拾生活的意義與節奏。2024年，亞東成立「心理健康與綠色照護科」，結合精神醫療與自然療癒，致力為長者、青少年、慢性病患等群體打造多元的健康支持模式。

78歲李阿姨常覺得日子無趣、悶悶不樂。家人發現她情緒低落，便陪她前往亞東醫院就診。陳俊霖發現她喜歡在家種花草，建議她參加園藝團體，李阿姨起初猶豫，醫師鼓勵她或許可以當老師，幫助別人一起種花，這句話也在她心中種下希望的種子。

幾周後，李阿姨在家人鼓勵下加入團體，不僅迅速融入，還主動分享種花技巧與施肥經驗，成為團體中人氣王「園藝阿嬤」，也常在活動結束後，笑容滿面地與家人分享趣事。陳俊霖表示，許多長者透過團體活動找回「被需要」感覺，這份認同和陪伴，比任何藥物都更能療癒心靈。

陳俊霖指出，醫療目標不只是讓數據恢復正常，更重要是幫助患者重新找回「活著的理由」。希望長者不再被動接受照顧，而是能在生活中重拾主動感和價值感。園藝、手作和接觸自然等活動，不僅是休閒，更是情緒復健與認知刺激的重要方式。尤其對長輩來說，當他們發現自己還能做好一件事，並幫助別人時，那種自信和喜悅就是最好的療癒。

亞東醫院推動「綠色照護」，結合精神醫療與自然療癒，透過園藝與手作活動，增強長者的信心。圖／亞東醫院提供
亞東醫院推動「綠色照護」，結合精神醫療與自然療癒，透過園藝與手作活動，增強長者的信心。圖／亞東醫院提供
醫師陳俊霖鼓勵病患，可從好種的多肉植物開始，讓生活多一點綠意、療癒。圖／亞東醫院提供
醫師陳俊霖鼓勵病患，可從好種的多肉植物開始，讓生活多一點綠意、療癒。圖／亞東醫院提供
亞東醫院攜手園藝、森林與動物輔助治療專業團體，推廣自然，就是最溫柔的處方。圖／亞東醫院提供
亞東醫院攜手園藝、森林與動物輔助治療專業團體，推廣自然，就是最溫柔的處方。圖／亞東醫院提供
透過參與「築馨園」命名活動，學員重拾自我價值，也感受到團體的歸屬與連結。圖／亞東醫院提供
透過參與「築馨園」命名活動，學員重拾自我價值，也感受到團體的歸屬與連結。圖／亞東醫院提供
在團體互動中，學員漸漸走出焦慮與孤單，也能改善睡眠與專注力。圖／亞東醫院提供
在團體互動中，學員漸漸走出焦慮與孤單，也能改善睡眠與專注力。圖／亞東醫院提供

療癒 園藝 情緒低落

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