快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

父親節健康從「吃」開始 營養師教如何守護攝護腺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院營養師張瑋琳提醒，透過日常飲食調整與均衡營養攝取，有助降低攝護腺相關疾病風險，是守護父親健康的重要起點。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院營養師張瑋琳提醒，透過日常飲食調整與均衡營養攝取，有助降低攝護腺相關疾病風險，是守護父親健康的重要起點。圖／台北慈濟醫院提供

父親節將至，除了贈送禮物表達心意，不妨送一份健康給爸爸。根據衛福部統計，攝護腺癌已升至國人男性癌症發生率第三位，尤其是中高齡男性需特別注意。醫師提醒，透過日常飲食調整與均衡營養攝取，有助降低攝護腺相關疾病風險，是守護父親健康的重要起點。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳指出，除了年齡與家族史，飲食型態在攝護腺癌預防中扮演關鍵角色。高脂肪、高糖、加工食品與大量動物性蛋白的攝取，可能刺激體內慢性發炎與氧化壓力，進而提高癌細胞生成的風險。她也提醒，過量乳製品與鈣補充劑攝取，每日超過2,000毫克，可能影響雄性激素代謝、抑制活性維生素D3合成，進而增加癌症風險。

針對坊間對大豆製品的疑慮，張瑋琳說明，大豆異黃酮屬植物性雌激素，但人體吸收率低，不具實質賀爾蒙調節作用，反而是優質植物性蛋白質來源，有助營養均衡與慢性病預防。她建議日常飲食中可多攝取黃豆製品、番茄、十字花科蔬菜，如綠花椰、甘藍、及深色莓果，這些食物富含抗氧化與抗發炎成分，對攝護腺健康有正面幫助。

為讓民眾更容易實踐健康飲食，張瑋琳也分享兩道簡單素食食譜，一是「紅藜番茄豆腐」，以番茄、嫩豆腐與紅藜麥燉煮，再佐紫蘇葉或九層塔提香；另一道為「綠花椰佐芝麻醬」，以蒸熟花椰菜搭配檸檬調味芝麻醬，清爽又營養。

她提醒，日常建議男性以多蔬果、全穀與植物性蛋白為主，乳製品則控制在每日1至2份，約240毫升，並選擇低脂產品。搭配規律運動、戒菸限酒習慣，50歲以上男性更應定期接受攝護腺特定抗原（PSA）檢查，及早發現、及早因應。

在這個屬於父親的節日裡，一份用心準備的健康餐點，也許比任何禮物都來得溫暖與實在。張瑋琳呼籲，從「吃」開始，給爸爸最實質的健康守護。

風險 健康飲食

延伸閱讀

父親節限定！LINE聊天室有彩蛋 輸入「這3個」關鍵字秀暖心驚喜

疲勞、精神差、痠痛難解？營養師解析B群3大挑選要點

父親節請老爸吃好料！王品牛排送龍蝦、阪前招待蠔、藝奇贈鮭卵牡蠣

綠拿鐵不要隨意喝，喝錯反造成血糖波動！營養師曝最適比例 蔬菜要多於水果

相關新聞

不減反增！1至5月高齡者死亡507人 交通部啟動路老師專案

交通部今公布2025年1至5月道路交通安全情況，今年1至5月交通事故死亡1154人，為2019年以來同期最低，但高齡者死...

大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

國泰航空班機CX565原定昨下午4時20分從大阪飛往台北，但乘客2度被通知延誤，最終晚間6時30分僅有部分乘客可先搭乘返...

6縣市死亡人數不減反增 交通部推「路口檢查表」查6大項目改善

交通部今公布今年1至5月道路交通安全情況，發現有6縣市整體死亡人數不減反增，為此，交通部推出「臨近路口道安檢查表」，要求...

未來1周高溫酷熱午後驟雨 明天「立秋」晴朗、父親節水氣再增

未來1周天氣前半段相較上周已經整個穩定下來，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周日到下周二水氣又會再度增加，各地...

海嘯VS.海浪差在哪？日本實測「30公分海嘯」威力影片瘋傳 氣象署解答了

臺灣7/30曾發布海嘯警報，別等海嘯像電影裡的巨浪撲面而來才想逃！氣象署提醒，背後更隱藏奪命危機，絕不可輕忽。

全台晴朗酷暑 高溫熱區曝 北東午後慎防大雷雨

受到太平洋高壓影響，為西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天水氣比昨天更少，各地晴時多雲，不過高壓勢力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。