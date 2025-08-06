父親節健康從「吃」開始 營養師教如何守護攝護腺

父親節將至，除了贈送禮物表達心意，不妨送一份健康給爸爸。根據衛福部統計，攝護腺癌已升至國人男性癌症發生率第三位，尤其是中高齡男性需特別注意。醫師提醒，透過日常飲食調整與均衡營養攝取，有助降低攝護腺相關疾病風險，是守護父親健康的重要起點。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳指出，除了年齡與家族史，飲食型態在攝護腺癌預防中扮演關鍵角色。高脂肪、高糖、加工食品與大量動物性蛋白的攝取，可能刺激體內慢性發炎與氧化壓力，進而提高癌細胞生成的風險。她也提醒，過量乳製品與鈣補充劑攝取，每日超過2,000毫克，可能影響雄性激素代謝、抑制活性維生素D3合成，進而增加癌症風險。

針對坊間對大豆製品的疑慮，張瑋琳說明，大豆異黃酮屬植物性雌激素，但人體吸收率低，不具實質賀爾蒙調節作用，反而是優質植物性蛋白質來源，有助營養均衡與慢性病預防。她建議日常飲食中可多攝取黃豆製品、番茄、十字花科蔬菜，如綠花椰、甘藍、及深色莓果，這些食物富含抗氧化與抗發炎成分，對攝護腺健康有正面幫助。

為讓民眾更容易實踐健康飲食，張瑋琳也分享兩道簡單素食食譜，一是「紅藜番茄豆腐」，以番茄、嫩豆腐與紅藜麥燉煮，再佐紫蘇葉或九層塔提香；另一道為「綠花椰佐芝麻醬」，以蒸熟花椰菜搭配檸檬調味芝麻醬，清爽又營養。

她提醒，日常建議男性以多蔬果、全穀與植物性蛋白為主，乳製品則控制在每日1至2份，約240毫升，並選擇低脂產品。搭配規律運動、戒菸限酒習慣，50歲以上男性更應定期接受攝護腺特定抗原（PSA）檢查，及早發現、及早因應。

在這個屬於父親的節日裡，一份用心準備的健康餐點，也許比任何禮物都來得溫暖與實在。張瑋琳呼籲，從「吃」開始，給爸爸最實質的健康守護。