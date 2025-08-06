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83歲翁攝護腺肥大 新式微創手術解「男」尿之苦

中央社／ 台北6日電

一名83歲老翁攝護腺肥大造成反覆性排尿困難，因年紀大、健康不佳而無法接受傳統刮除或雷射手術，一度被告知恐需長期使用導尿管，接受新式微創手術改善後，終於能正常排尿。

一年一度的父親節即將到來，林口長庚醫院泌尿科主治醫師馮思中今天呼籲，民眾關心爸爸們下半身健康，攝護腺肥大是許多人的「男」言之隱，根據口中央健保署與台灣泌尿科醫學會統計，台灣50歲以上男性約有5成罹患攝護腺肥大，70歲以上則高達7至8成。

台灣今年邁入超高齡社會，攝護腺肥大病患除了隨人口老化而增加，也與久坐、缺乏運動、飲食不當等因素有關。馮思中說，攝護腺肥大會導致排尿困難、尿滯留、反覆泌尿道感染，以及膀胱功能退化、膀胱結石，甚至腎臟損害。

馮思中提醒，一旦出現排尿不順等早期症狀，就應及早治療，避免拖延導致膀胱功能受損，現在攝護腺治療非常多元，從服藥到傳統手術都有助於改善，另外還有攝護腺刮除術、雷射手術等。

目前微創技術進步，馮思中說，其中攝護腺水蒸氣微創消融手術是利用細針將水蒸氣注入攝護腺，使攝護腺組織萎縮，最終被人體自然吸收，許多患者術後短短數週明顯感受到排尿順暢、夜尿減少。

馮思中表示，攝護腺水蒸氣微創消融手術適合有排尿症狀、希望能改善生活品質的攝護腺肥大患者，或是仍在服藥與手術之間觀望的病人，不破壞尿道結構，也無永久植入物，能真正縮小攝護腺體積。

馮思中告訴中央社記者說，除了排除其他問題造成的排尿異常，膀胱本身有損壞，可能就不適合選擇這項手術，這類患者在臨床上非常少見，幾乎多數患者都適用，甚至可透過局部麻醉降低相關風險，曾有104歲患者執行後，症狀改善良好。

患者 泌尿科 微創手術

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