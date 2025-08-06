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噴「乾洗手」能消毒？醫師吐司實驗曝驚人景象 黴菌、細菌全冒出

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師傑登分享一項簡單但令人震驚的實驗，揭露不同手部狀態對食品衛生的影響。示意圖／ingimage
兒科醫師傑登分享一項簡單但令人震驚的實驗，揭露不同手部狀態對食品衛生的影響。示意圖／ingimage

孩子吃東西前洗手，你以為用酒精乾洗手就夠了嗎？兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」分享一項簡單但令人震驚的實驗，揭露不同手部狀態對食品衛生的影響，引發網友熱烈討論。

實驗中，傑登以數片白吐司為對象，分別以以下幾種不同狀態的手觸碰後放置觀察：完全沒碰過的吐司、用肥皂與清水洗過的手所觸碰、僅使用酒精乾洗手後觸碰、完全沒洗手直接碰觸、用來擦拭電腦鍵盤後的手觸碰。

結果顯示，唯一沒有長黴菌的，是那片完全沒被手碰過的吐司；而經過肥皂與清水清洗過的手接觸的吐司，相對也較為乾淨。反觀其餘幾片，包括使用酒精乾洗手、沒洗手甚至擦過鍵盤後的手接觸過的吐司，紛紛布滿黴菌與細菌。這項實驗直觀地呈現一個重要訊息：乾洗手≠真正乾淨！

傑登指出，雖然酒精、乾洗手液、次氯酸水等消毒產品可作為輔助工具，但它們無法有效去除汗水、油脂與明顯髒污，對某些病原體的殺菌效果也有限。再者，消毒產品的成效還會受到使用方式、濃度與保存條件等多重因素影響。

傑登提醒，最簡單也最有效的清潔方式，其實就是：「用肥皂加流動清水，認真搓洗超過20秒！」，尤其是小朋友，回家、吃飯前、上廁所後都應該「先洗手再吃東西」。此外，他也不忘呼籲家長關注孩子是否學會正確洗手，並提醒大家回憶經典的「洗手七字訣」：內、外、夾、弓、大、立、腕！每一個步驟都不能少，才能真正洗淨雙手上的病菌。

吐司 酒精 黴菌

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