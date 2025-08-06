受昨日豪雨影響、邊坡落石掉落鐵軌 烏來台車暫時停駛

中央氣象數昨天發布豪雨特報，雙北都有豪雨，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。林業署新竹分署表示，烏來台車1K+250軌道上邊坡，發生落石掉落鄰近軌道邊，今日9時起停駛。

烏來台車初期僅為輸運木材，因烏來瀑布觀光發展遊客需求，於1963年正式開辦客運，以人力推送遊客，為因應日漸成長的遊客量，於1974年實施機動化，以柴油引擎推動台車，再於1987年排除萬難在瀑布站開鑿隧道取代原來的轉盤迴轉，沿用迄今。

新竹分署表示，受昨日烏來山區豪雨影響，烏來台車1K+250軌道上邊坡，發生落石掉落鄰近軌道邊，為行車安全及上邊坡落石處理，8月6日上午9時起停駛，待場域安全無虞後，再另行公告恢復營運時間。