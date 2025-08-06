父親節限定！LINE聊天室有彩蛋 輸入「這3個」關鍵字秀暖心驚喜

每年8月8日父親節，是向爸爸表達感謝的溫馨時刻。LINE特別推出父親節聊天室限定特效，即日起至8月11日上午10點，只要在聊天室輸入「爸爸」、「父親節快樂」或「daddy」，即可觸發熊大動畫特效，讓祝福更具儀式感與驚喜。

本次聊天室特效適用於LINE iOS 9.15.0與Android 10.2.0（Android 7.1以上）以上版本。若使用的是LINE 12.0.0以上版本，出現特效時，關鍵字將變為可點擊連結，方便隨時重播祝福動畫。

此外，8月8日當天0:00至23:59，LINE主頁也將出現父親節限定特效。提醒用戶確認已開啟「播放特效」功能，若遇不到主頁特效，可能因生日特效優先顯示，或檢查一下LINE設定中確認「播放特效」已開啟或重新開啟。