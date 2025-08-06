高蛋白、HACCP認證？台中北屯1水產標示不實挨罰4萬元遭下架

台中市食安處為嚴防生鮮蝦仁產品使用漂白劑或磷酸鹽，抽查10家水產品製造業者製程環境衛生、產品，以及14件產品標示，查出北屯區的業者販售「開背白蝦仁」標示「高蛋白、通過HACCP認證」標示不實，依食安法罰4萬元，並下架停售。

食安處指出，此次「冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」鎖定10家水產品製造業者實地稽查食品良好衛生規範（GHP）、食品安全管制系統（HACCP）、產品標示及可追溯追蹤系統等，均合格；同步抽驗魚貝類、水產動物、蝦類、蝦仁原料及產品共11件，檢測項目涵蓋重金屬、動物用藥殘留、磷酸鹽、硼酸及其鹽類、漂白劑及微生物衛生標準等。

食安處同步查核這10家業者販售的產品標示共14件，其中一件位於北屯區的業者販售的開背白蝦仁，其標示宣稱「低脂、高蛋白、通過HACCP認證」等標語，經查該業者並無通過HACCP認證，其產品脂肪含量未達包裝食品營養標示應遵行事項所規定的含量，且一般食品不得任意以「高蛋白」宣稱，已違反食品安全衛生管理法第28條規定，依法裁罰4萬元，業者也已下架停售該產品。

食安處說明，食安處強化後市場抽驗與標示查核，今年上半年共抽驗水產品414件，標示查核231件，檢驗項目包括重金屬、動物用藥、食品添加物、微生物衛生標準與食品輻射物質等，結果皆合格；食安處不定期查核與抽驗，查驗結果公布在「台中食藥安智慧雲─食安GIS專區」（https://gov.tw/eyJ）。