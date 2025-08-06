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疲勞、精神差、痠痛難解？營養師解析B群3大挑選要點

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
營養師李立慈建議若民眾較難均衡飲食，維生素B 群攝取不足，可適度補充相關保健營養食品，以維持身體機能運作順暢。 圖／李立慈提供
營養師李立慈建議若民眾較難均衡飲食，維生素B 群攝取不足，可適度補充相關保健營養食品，以維持身體機能運作順暢。 圖／李立慈提供

現代人常處高壓、熬夜、飲食不均，讓體內參與能量代謝與神經調節的維生素B群面對大量流失、補充不足的雙重困境，導致疲倦、注意力渙散、肩頸痠痛、情緒不穩等，影響全身健康與生活品質。營養師李立慈表示，若民眾難均衡飲食，可適度補充相關保健營養食品，並注意3大挑選要點。

維生素B群是人體新陳代謝不可或缺的重要營養素，涵蓋B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9（葉酸）與B12等八種水溶性維生素，功能不盡相同，B1、B6、B12能輔助止痛，舒緩腰痠背痛的感覺；B1、B2、B3、B6、B12能使營養素更有效率轉換成能量，提振精神；B6、B9不足甚至被研究指出與銀髮憂鬱傾向有關，更應重視補充。

李立慈指出，B群屬於水溶性維生素，無法儲存在體內，多餘部分隨尿液排出，若民眾飲食不均、熬夜、素食、工作壓力大、高齡牙口不好，更容易陷入B群消耗量大、攝取不足的惡性循環。她表示，民眾除了調整飲食與生活型態外，也可考慮補充保健營養食品以獲得足量B群。

挑選補充品時，李立慈建議，優先選擇涵蓋完整八種B群者，讓各營養素互相輔助，提高效益；並觀察是否含有維生素B1誘導成分「雙硫化硫胺素」（TTFD），以提升生物利用率，如果分量足夠，為衛福部核准最高劑量，便能緩慢釋放營養素，延長效用時間，一天只要補充一顆即足夠，否則一般B群二至三小時後便會代謝排出體外，需頻繁補充。也建議選擇糖衣錠劑型，不僅可防天氣潮濕導致變質，由於糖衣錠較滑順，年長者食用時，較好吞食。

至於補充時機，李立慈說，B群能協助提振精神，一般建議於白天飯後，有助吸收並減少腸胃不適，再依個人使用狀況調整時間與劑量。她也提醒，補充B群時應與茶、咖啡等利尿飲品間隔兩、三小時，避免加速排泄；而已單獨補充B6、B9等單方營養素的孕婦，則須注意總攝取量。

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