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推廣健康飲食 低加工食品有利減肥

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

超加工食品好吃又方便，但要小心肥胖找上門！英國研究指出，相較於購買超加工食品或即食食品，選擇低加工食品並自行烹飪將更有助於減肥，減重幅度更是高達兩倍。專家呼籲，飲食政策應提高大眾意識，並使所有人都能負擔得起健康飲食

低加工食品烹飪

CNN》報導，倫敦大學學院和NHS基金會進行一項研究，其要求試驗者在八週內分別接受兩種營養成分相同的飲食，但其分別由超加工食品與低加工食品組成。舉例而言，第一組吃早餐棒和現成的千層麵，第二組則吃浸泡在牛奶優格中的燕麥和自製的肉醬麵。

結果顯示，選擇超加工食品會比平常減少攝取120卡路里，平均體重減輕了1%；選擇低加工飲食則會減少攝取290卡路里，平均體重減輕了2%，並減少更多脂肪。對此，低加工食品的減重幅度為超加工食品的兩倍。

因此，相較於購買超加工食品或即食食品，選擇低加工食品並自行烹飪將更有助於減肥。研究人員表示，平均一年下來，男性減重幅度可達13%，女性減重幅度可達9%。

推廣大眾健康飲食

衛報》報導，低度加工食品相對於其自然狀態僅經過有限改變，例如：水果、蔬菜、全穀物、肉類、魚類以及乳製品。超加工食品則經過顯著改變，其通常含有家庭烹飪中不常用的成分，例如：人工香料、防腐劑和乳化劑。

英國食品健康作者兼教授圖勒肯教授表示，全球食品體系帶來廉價、不健康食品的廣泛供應，並導致飲食健康不佳和肥胖問題。對此，研究小組建議政策制定者透過警告標籤、行銷限制、累進稅和補貼等方式提高大眾意識，並使所有人都能負擔得起健康飲食。

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肥胖 減重 健康飲食

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