未來1周高溫酷熱午後驟雨 明天「立秋」晴朗、父親節水氣再增
未來1周天氣前半段相較上周已經整個穩定下來，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周日到下周二水氣又會再度增加，各地天氣轉趨不穩定。
林伯東表示，目前台灣附近相對來講比較穩定的天氣，不過台灣南邊有個低壓正在發展當中，預計未來會比較向西移動，慢慢在本周後半期，台灣就會受到它的水氣影響。
回顧昨天降雨，林伯東表示，主要是台灣附近天氣比較潮濕，加上西南風的風向，對流發展起來之後，就會比較偏往北方向移動，所以大台北地區基本上有相當大的雨量。預計今天還是有一點點午後雷陣雨發展的情形，整個山區和北部地區還是容易有午後雷震雨發展，山區雨勢會比較明顯，今天前往山區留意天氣變化。
林伯東表示，到了晚上之後，各地雨勢都會緩和下來。接近傍晚到晚上整個北部地區可能有零星降雨，整體來說是趨緩的趨勢。
未來1周降雨趨勢，明天是24節氣的立秋，林伯東表示，明天各地大致上多雲到晴，午後雷陣雨基本上在山區，頂多就是大台北地區和高屏部分區域可能也會有零星降雨。
周五就是父親節，林伯東表示，之後午後雷陣雨逐步增加的情況，到了周五、周六水氣開始慢慢多了起來，午後雷陣雨的範圍擴大一些些，尤其南端恆春半島、東南部地區因低壓逐漸靠近，可能整體零星降雨。
林伯東表示，周日至下周二因為低壓更加靠近，加上台灣附近的天氣系統配置是西南風狀態，所以整體水氣增加的情況，午後雷陣雨範圍就會增加，中南部地區尤其夜晚清晨有局部陣雨。
高溫方面，林伯東表示，雖然下午會下雨，但上午相對來說陽光普照的天氣，西半部地區33到34度左右；台北盆地比較偏向沒有海陸風的調節，加上陽光比較強烈一點，所以容易有36度以上高溫，甚至從過去這幾天都是36度，未來1周尤其大台北溫度都會比較高。
林伯東表示，未來1周天氣機基本上以午後驟雨情況為主，來得比較突然，要攜帶雨具備用。相對來講天氣比較炎熱，補充水分、做好防曬。
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