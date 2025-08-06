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CX565班機延誤、行李未上機 國泰航空：為「載重平衡」今送達

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國泰航空示意圖。聯合報系資料照
國泰航空示意圖。聯合報系資料照

國泰航空傳出5日大阪飛往台北CX565班機返台，先是二度延後起飛時間，已讓不少旅客不滿，結果當旅客終於返抵國門，竟發現全機的行李都沒跟著回國。對此，國泰航空說明，已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北，避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於6日盡快送達。

有網友爆料指出，原訂5日16:15「從關西飛台北」的班機CX565，在旅客寄行李時，突然通知延到17:55，令網友整個行程大亂，也立刻聯繫信用卡接送公司，直呼「壓力爆表」。結果回到台灣後，卻得知整個班機的行李通通留在日本，沒運回來，許多人見狀都傻眼到說不出話。

對此，國泰航空回應，國泰航空原定於2025年8月5日下午16:20自大阪飛往台北的CX565航班，因技術原因導致延誤，並需安排部份乘客下機，最終於下午19:21起飛，並已於21:06安全抵達台北。

國泰航空表示，已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北；另安排部分旅客入住當地酒店，並提供餐飲券及善意補償，預計於6日儘快搭乘後續航班返台。

此外，國泰航空說，為避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於今日送達。國泰航空強調，一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對此次事件對旅客造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。

香港 大阪 國泰航空

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