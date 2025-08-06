大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

國泰航空班機CX565原定昨下午4時20分從大阪飛往台北，但乘客2度被通知延誤，最終晚間6時30分僅有部分乘客可先搭乘返台，但返台乘客怒指，抵台台北後發現，整台飛機的行李全數遺失，航空公司僅表示會宅配到府，未有其他說明，讓在場乘客直喊「根本是地獄航班」。

有民眾在社群發文抱怨，昨天原定搭乘國泰航空CX565航班從大阪飛回台北，未料寄送行李時突然被通知班機延誤至下午5時55分，到了登機門後又聽到廣播表示班機再度延誤至晚間6時30分才有新消息。

航空公司在晚間6時30分徵求70人留下搭程今（6日）班機，並承諾給予現金3萬元日幣、住宿補助2萬元及升等券1張。

該民眾表示，搭機前旁邊其他旅客詢問地勤，班機延誤會不會影響到行李，地勤則保證會把不登機的行李拉下來，其他則會上班機。未料，抵達台灣才發現，行李轉盤空空如也，整台飛機的行李全數遺失，讓所有乘客傻眼，不少人反映托運行李中有證件個資、家中鑰匙、有效期物品等，但國泰航空現場人員僅說「會宅配到府」後，就沒有任何進一步說明。

該民眾憤怒表示，國泰航空這種處理方式太荒唐，直呼自己根本搭上地獄航班，連行李都不人一起飛，之後還有誰敢搭乘。

對此，國泰航空說，原定於2025年8月5日下午４時20分自大阪飛往台北的CX565航班，因技術原因導致延誤，並需安排部份乘客下機，最終於晚間7時21分起飛，並已於晚間9時06分安全抵達台北。

國泰航空表示，已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北；另安排部分旅客入住當地酒店，並提供餐飲券及善意補償，並於今（6日）盡快搭乘後續航班返台。

國泰航空指出，為避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於今日盡快送達。公司一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對是次事件對旅客造成的不便，深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。 有民眾表示，昨原定搭乘國泰航空CX565航班從大阪飛回台北，未料不僅班機延誤，行李還沒跟人一起抵台，讓整機乘客氣炸。圖／取自爆料公社

有民眾表示，昨原定搭乘國泰航空CX565航班從大阪飛回台北，未料不僅班機延誤，行李還沒跟人一起抵台，讓整機乘客氣炸。圖／取自爆料公社