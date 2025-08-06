立秋防秋老虎重潤肺養陰 中醫揭黃金養生全攻略…吃對、動對、睡得好

明天就是「立秋」，象徵由炎熱夏季邁向涼爽秋天。名為立秋，但實際氣候仍多處於「秋老虎」階段，白天炎熱、早晚轉涼，晝夜溫差逐漸拉大。初鳴堂中醫診所院長、中醫師周大翔說，立秋屬五行之金，對應肺臟，而肺喜潤惡燥，此時節的保健重點便在於「潤肺養陰、防燥護肺」。

周大翔指出，此階段若仍大量攝取辛辣、油炸、冰冷食物，易傷肺陰、損脾胃，導致口乾、喉癢、皮膚乾癢、便秘等「秋燥」症狀。因此，飲食建議應轉為清潤、甘淡，白色或滋陰潤肺的食材，如白木耳、百合、蓮藕、梨子、沙參、銀耳、山藥等，既可生津止渴，也有助保護呼吸道系統。

立秋後，一旦肺氣不足或氣機鬱結，更易出現情緒不穩、精神不振等問題。周大翔說，此時期更需重視情志調養，透過適當作息、飲食與穴位保健，使身心逐步過渡至秋冬。

周大翔指出，隨著節氣進入立秋，陽氣開始由表往內收斂，人體的養生節奏也應由「耗散」轉為「收斂」，作息方面建議早睡早起，以順應自然的陰陽變化。晚上應在11點前入睡，有助於養陰潤肺、固護正氣；早晨可在日出時起床，接受晨光刺激，有助提神醒腦與肺氣舒展。

起居方面，早晚溫差逐漸明顯，需特別注意保暖，尤其肩背、膝關節及腰部這些陽氣易外洩之處。薄長袖衣物與輕便外套在此時尤其適合，能避免受涼傷陽。在運動方面，立秋後不宜再進行過度激烈的高強度運動，以免大量出汗耗傷陰液。建議選擇舒緩而內養的運動，例如太極、八段錦、瑜伽、快走等，既可鍛鍊肺氣，又能調整自律神經，幫助身心安定。

而運動時間以清晨或傍晚為佳，避免在烈日當空下活動。情緒方面，可養成靜心習慣，例如每天花10分鐘進行深呼吸、靜坐、聽音樂或與家人交流，也可閱讀、書寫等幫助情緒出口的活動，讓心情自然舒緩。

立秋後，周大翔建議，除了食養與生活作息的調整，日常可透過平和的茶飲與簡單的穴位按摩，提升身體的調節能力，預防秋燥與免疫力下降。以下兩款茶飲皆性質平和，可作為日常調養飲品，適合在清晨與午後溫熱飲用：

1. 沙參玉竹潤肺茶 材料：北沙參10克、玉竹10克、麥門冬6克、甘草3克 作法：以600毫升水煮沸後轉小火煮20分鐘，溫熱代茶飲用。 功效：滋陰潤肺、生津止咳，適合喉乾、乾咳、皮膚乾癢者。北沙參、玉竹皆為潤而不膩的藥材，適用於秋燥初現的調養階段。

2. 桂圓紅棗養心茶 材料：桂圓10克、紅棗5枚、枸杞10克 作法：加500毫升水煮沸後再煮10分鐘，即可飲用。 功效：補益心脾、安神養氣，對於秋季情緒低落、易失眠、氣虛乏力者特別合適。紅棗與桂圓溫而不燥，有助於氣血生成。

搭配穴位按摩，可更進一步提升氣機運行與肺腎功能，幫助身體調整內外節律：

1.太淵穴：位於手腕橫紋上，靠近拇指側的凹陷處，是肺經的原穴。每日早晚以指腹按壓1至2分鐘，有助潤肺止咳、緩解咽乾鼻塞等秋燥症狀。

2. 足三里：位於膝蓋外側，髕骨下方約四橫指處，是健脾補氣、增強體力的重要穴位。每日按摩5分鐘，有助提升免疫力，減少秋季疲倦感、改善腸胃功能。

周大翔說，立秋是由陽轉陰的關鍵節氣，不僅是氣候轉變的開始，更是身體調整與預防秋冬疾病的良機。透過適應節氣的飲食養生、調整作息節奏、規律情緒與適度運動，再搭配簡單茶飲與穴位按摩，能夠有效潤肺養陰、提升抗病能力，為即將到來的寒涼做好準備。