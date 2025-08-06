快訊

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

從時尚代名詞淪「借廁所」首選 美國星巴克還能翻身？

黛咪摩爾驚爆「不爽阿湯哥拿奧斯卡」發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿

受邀陪赴乳房檢查 60歲婦人意外發現罹癌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房有腫塊、乳頭內陷或分泌異常時，不應輕忽。圖／長安醫院提供
台中市長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房有腫塊、乳頭內陷或分泌異常時，不應輕忽。圖／長安醫院提供

1名60歲婦人因鄰居聽完乳癌防治講座後邀了一起去做乳房外科檢查，原本心想只是陪著去做，未料竟發現左側乳房的腫瘤為惡性。所幸及時發現，仍屬早期，接受腫瘤切除與淋巴結摘除術後，目前恢復良好，乳房也能保留，讓她直呼幸運。

台中市長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，日前受邀至社區長青學苑舉辦乳癌防治講座，現場反應熱烈。講座後，一位熱心的學員邀請鄰居一起就醫做乳房檢查。婦人主訴左側乳房腫塊去年曾在他院切片診斷為良性，之後並未持續追蹤。經超音波檢查，發現其腫塊邊界不清楚、形狀不規則，經再次切片後確診為乳癌。

李育嘉說，乳癌初期往往沒有症狀，良性診斷後仍須持續追蹤，才能避免遺漏惡性變化，因此定期追蹤與必要時的複檢格外重要。如果能持之以恆定期檢查，其實很有機會在癌前病變或原位癌階段就發現問題，並且及時治療，達到完全痊癒的可能。

他說，以這名婦人為例，因腫瘤發現得早，不僅順利接受手術，術後亦無需化療，且未見明顯轉移跡象。乳癌雖為台灣女性最常見的癌症，但若及早診斷與治療，第一期乳癌的五年存活率可高達98%。

李育嘉說，國健署已擴大乳房攝影篩檢補助年齡至40至74歲，民眾應善用資源，特別是有腫塊、乳頭內陷或分泌異常時，更不應輕忽，每一次定期檢查，都是與健康拉近距離的關鍵一步。

乳癌 腫瘤 鄰居

延伸閱讀

趙露思淚崩畫面瘋傳！父罹癌病危、爺爺過世「心碎內幕曝光」

銳視刀高精準定位癌症剋星 童醫院率中部之先引進累計200多病例

資深歌手驚傳驟逝！老公才罹癌過世　歌后多次開刀搶命無效

高雄嬤乳癌痊癒後16年...閃到腰竟發現復發 三大指標不能輕忽

相關新聞

大阪飛台北班機延誤 乘客氣炸「整機行李都遺失」 國泰航空回應了

國泰航空班機CX565原定昨下午4時20分從大阪飛往台北，但乘客2度被通知延誤，最終晚間6時30分僅有部分乘客可先搭乘返...

未來1周高溫酷熱午後驟雨 明天「立秋」晴朗、父親節水氣再增

未來1周天氣前半段相較上周已經整個穩定下來，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周日到下周二水氣又會再度增加，各地...

海嘯VS.海浪差在哪？日本實測「30公分海嘯」威力影片瘋傳 氣象署解答了

臺灣7/30曾發布海嘯警報，別等海嘯像電影裡的巨浪撲面而來才想逃！氣象署提醒，背後更隱藏奪命危機，絕不可輕忽。

全台晴朗酷暑 高溫熱區曝 北東午後慎防大雷雨

受到太平洋高壓影響，為西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天水氣比昨天更少，各地晴時多雲，不過高壓勢力...

下周五前午後西北雨 賈新興指這時赴日韓留意天氣變化

全台天氣好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

太平洋高壓來了 吳德榮：全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

今天太平洋高壓逐漸西伸，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗炎熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。