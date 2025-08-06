海嘯VS.海浪差在哪？日本實測「30公分海嘯」威力影片瘋傳 氣象署解答了

「市區下雨都比海嘯高」，許多人在社群網路上的玩笑話，可能隱藏民眾對海嘯的誤解。7月30日俄羅斯堪察加半島東部外海發生芮氏規模8.8強震，導致許多國家接連發布海嘯警報，目前已列為史上第六大地震；就連臺灣的中央氣象署也發出警示，瞬間引爆全臺關注的網路聲量，甚至勾起日本人對於2011年「311東日本大震災」的恐怖回憶。

但你可能不知道的是，即便海嘯波高只有「30公分」，都有可能讓你站不穩、直接被強力推走。為什麼看似沒有殺傷力的波浪依舊危險？海嘯跟海浪到底差在哪裡？趕快跟著小編來看看「海嘯真正可怕的地方」，別再忽視大自然的力量，當成普通海水波動了！

俄羅斯堪察加半島強震引發海嘯！單日網路聲量累計破萬筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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受到俄羅斯堪察加半島東部外海強震影響，中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center，PTWC）通報，於7月30日中午發布海嘯警報，說明海嘯預計約於當日13時18分起影響臺灣沿海地區，浪高預估小於0.3公尺或0.3至1公尺，並提醒沿海地區民眾提高警覺、嚴加防範。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「海嘯」單日（7月30日）網路聲量趨勢變化，不僅可以看到短短一日即累積54,048筆網路聲量，還可以看到網路聲量高峰落在中午12時，臺灣各大媒體皆關注俄羅斯堪察加半島地震所引發的海嘯將於13時18分抵達臺灣，甚至還有網友回想起14年前「東日本大地震」所引發的巨大海嘯，發文詢問「現在看到海嘯新聞還想重啟核三嗎？」網路聲量來到8,105筆。

觀測高度引來關注！網見「波高最高9公分」質疑：下雨比海嘯強

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接著從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「海嘯」近一日網路熱門關鍵字，可以看到俄羅斯、堪察加、地震、強震、預警、北海道、夏威夷、撤離、避難、疏散、氣象署、警訊、警報、警戒、警覺、防範等。

俄羅斯堪察加半島東部外海發生芮氏規模8.8地震，前氣象局地震中心主任、地震專家郭鎧紋指稱這次強震釋放能量相當於8千顆原子彈。地震發生幾小時後，太平洋沿岸多國陸續發布海嘯預警，其中第一波海嘯率先抵達日本北海道、美國夏威夷。日本氣象廳呼籲北海道、太平洋沿岸多縣市居民迅速撤離至高處避難，臉書粉專《馬卡人妻血淚廚房歷險記》也特別分享夏威夷海灘疏散情況，「停車場全部都是空的，停班停課，百貨公司也提早關閉，政府提醒所有的沿海區域人民，要在4樓以上才算是安全」。

中央氣象署也緊急發布海嘯警訊，提醒沿海地區民眾提高警覺、嚴加防範。其中關鍵字也出現觀測、海嘯波、海浪、波高、浪高、淹沒、沖走等字詞，可見大家對於海嘯來襲特別關心浪高情況。因臺灣沿海地區最高觀測在蘭嶼，波高約12公分，消息釋出後讓不少網友質疑，「狗尿尿都比這高了」、「我都比海嘯長了」、「市區下雨都比海嘯強」。

海嘯真的沒那麼可怕？海嘯、海浪差異一次看

海嘯可怕嗎？事實上，海底地震、海底山崩、海底火山爆發和隕石撞擊等地殼變動，都容易引發海嘯。當海嘯在深海傳播時，速度約為每小時700至800公里，但振幅僅約數十公分至1、2公尺，不容易被發現，不過實則已經向四周快速擴散；當海底深度變淺、海嘯傳播至陸地附近時，速度變慢，但振幅成長為數倍。

＃海浪 VS. 海嘯：

海浪：普通的浪高約50公分、厚度約2、3公尺；通過物體時間僅約1、2秒。

海嘯：若高度同樣約50公分，波長卻可達上百公里；宛如一道厚實的水牆，往往對沿海地區造成重大災害。

海嘯預估波高分級表曝光！0.3公尺海嘯威力可能有多大？

根據氣象署海嘯預估波高分級表，海嘯預估波高未達0.3公尺，人無明顯感覺、僅微弱水位變化；0.3公尺以上、未達1公尺，人已明顯感受推力、有機率被海嘯沖走，低矮建築輕微浸水，船隻在港口可能損壞且晃動；1公尺以上、未達3公尺，人會被海嘯沖走，較低的建築物被淹沒、中小型船隻翻覆；3公尺以上不僅人會被沖走、船隻翻覆，建築物也會被淹沒，容易出現大型漂浮物。

Threads上也有網友轉發日本中央大學海岸港灣研究所影片，畫面中一名身高160公分女性、一名身高171公分男性，兩人身穿安全裝備分別體驗波高30公分、40公分的海嘯，不僅無法站立，甚至迅速被人造海嘯沖走。影片曝光後不僅吸引373萬人關注，還有不少網友表示，「這還是只有水的情況，通常是不可能只有水的...」「海嘯是推力非常大的，而且還會夾雜非常多泥沙、雜質、雜物，也可能夾雜電線或玻璃等危險物，30公分高就足以致災了」。

翻攝FB／報地震 - 中央氣象署

翻攝FB／報地震 - 中央氣象署

海嘯的威力不容小覷，因此當海嘯來襲時，氣象署也會評估等級發布海嘯消息（未達標準但引起民眾關切）、海嘯警訊（預估波高0.3公尺以上且3至6小時內抵達臺灣沿海）以及海嘯警報（臺灣近海發生芮氏規模7.0以上、震源深度淺於35公里地震，或海嘯預估波高0.3公尺以上、3小時內抵達臺灣沿海）。

氣象署提醒，地震發生後應立即注意政府單位有無發布海嘯警報，當手機收到海嘯警報時，應立即撤離海岸邊；並等待海嘯警報解除後才可返回。根據海嘯歷史紀錄影片的經驗，若在海邊發現海水快速後退、露出海灘，或是發現遠處海浪有白色浪花向海岸襲來，都有可能是海嘯即將發生的徵兆，應立即前往高處避難。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年07月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『海嘯』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）、「熱門關鍵字」（註2）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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