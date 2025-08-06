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全台晴朗酷暑 高溫熱區曝 北東午後慎防大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地高溫都比昨天再高一些，普遍可達32至34度，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷等通風不佳地區，是最容易發生高溫的熱區，局部高溫35至36度。聯合報系資料照片
各地高溫都比昨天再高一些，普遍可達32至34度，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷等通風不佳地區，是最容易發生高溫的熱區，局部高溫35至36度。聯合報系資料照片

受到太平洋高壓影響，為西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天水氣比昨天更少，各地晴時多雲，不過高壓勢力不是直接籠罩在台灣上空，因此熱力作用下，中午到傍晚仍有熱對流雲系發展機會，各地山區及北部、東半部地區較易受影響，可能有局部大雷雨，山區活動注意天氣變化。

夏季時天氣好轉，代表氣溫再明顯升高，歐宗學表示，各地高溫都比昨天再高一些，普遍可達32至34度，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷等通風不佳地區，是最容易發生高溫的熱區，局部高溫35至36度。普遍達到過量等級的紫外線指數，炎熱感受變得相當明顯，務必做好防曬並適時休息補充水分，避免熱傷害。

明天台灣附近仍然是受到太平洋高壓影響，風向會逐漸轉為東南至偏南風，歐宗學表示，各地天氣與今天相似，但水氣會再更少一點，午後雷陣雨更集中在山區附近，雨量更少。相對地雲量減少以後氣溫也可能更高，且沒有降雨調節，高溫的時間可能會一直延續到入夜以後。

周五到周日期間高壓勢力變化不大，歐宗學表示，由於台灣南方菲律賓附近有低壓系統活動，外圍水氣可能北上至台灣附近，因此東南部到恆春半島地區將不定時有局部短暫陣雨機會。此外，午後對流雲系發展影響的範圍也會逐日擴大，周五仍僅影響高屏平地、周六中南部平地、周日西半部平地都會有受影響機會，注意未來幾天的天氣變化趨勢，沒有下雨時氣溫依然是明顯偏高。

歐宗學表示，目前較長期的預報趨勢來看，雖然現在仍是夏季，但8月在台灣附近乃至東亞到西北太平洋地區的西南季風活躍程度，相較7月有降低的趨勢，除了颱風發展可能較少以外，環境水氣量也不會像7月那麼豐沛，代表高溫環境可能會持續較長時間。

天氣主軸會以午後雷陣雨為主，歐宗學表示，期間也還是可能會有新的颱風發展起來，但確切會在甚麼時間或位置，就得等到實際有系統生成後才會知道，至少短期一周內，暫時沒有看到可能為台灣帶來明顯直接影響的熱帶擾動系統。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 氣溫

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