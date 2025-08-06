快訊

家暴悲劇！嘉義縣驚傳妻持刀殺夫案 3孩童成無辜受害者

獨／看不到Discovery、TVBS歡樂台！有線電視頻道授權費大戰再起 62萬用戶受影響

錯過再等85年…8/7天赦日逢立秋 祭祀旺財開運效果Double

下周五前午後西北雨 賈新興指這時赴日韓留意天氣變化

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來天氣型態相對單純，今天起至下周五太平洋高壓偏強，大致以午後西北雨為主，其中周日至下周一偏微弱西南風。聯合報系資料照
未來天氣型態相對單純，今天起至下周五太平洋高壓偏強，大致以午後西北雨為主，其中周日至下周一偏微弱西南風。聯合報系資料照

全台天氣好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來天氣型態相對單純，今天起至下周五太平洋高壓偏強，大致以午後西北雨為主，其中周日至下周一偏微弱西南風。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後山區有零星短暫陣雨。周五，午後山區及屏東有零星短暫陣雨。周六，午後彰化以南有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫陣雨。周日至下周一偏微弱西南風，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，周日午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後西半部有局部短暫陣雨。下周三，午後桃園以南有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫雨。下周五，花東及新竹至嘉義有局部短暫雨，午後新竹以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

赴日韓旅遊的民眾注意了，賈新興表示，今天及周六至下周二，在韓國旅遊需留意天氣資訊；明天至下周一在日本旅遊，尤其是在九州地區，要特別留意有較大雨勢發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興

延伸閱讀

赴日韓旅遊注意天氣變化 賈新興估這時期環境再度有利颱風生成

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

身陷颱風窩！今明恐有三颱生成 賈新興點名兩個台灣要注意

相關新聞

塑膠公約談判登場 184國找解方

「全球塑膠公約」最終談判會議昨在瑞士日內瓦正式登場，一八十四個會員國代表、逾三千七百名與會者齊聚聯合國萬國宮，展開攸關全...

太平洋高壓來了 吳德榮：全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

今天太平洋高壓逐漸西伸，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗炎熱...

太平洋高壓強勢回歸 轉晴炎熱紫外線偏強 午後有雷陣雨

全台天氣好轉。中央氣象署表示，今天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近為南南西至偏南風，水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨...

台灣7月氣候重點回顧 氣象署細數創74年來3項紀錄

中央氣象署發布今年7月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，全台平地站創1951年以來7月平均累積雨...

塑膠公約談判場外 6公尺高雕塑省思全球危機

「全球塑膠公約」昨在聯合國歐洲總部、瑞士日內瓦的萬國宮登場。會場外，來自加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明．馮．黃（B...

受邀陪赴乳房檢查 60歲婦人意外發現罹癌

1名60歲婦人因鄰居聽完乳癌防治講座後邀了一起去做乳房外科檢查，原本心想只是陪著去做，未料竟發現左側乳房的腫瘤為惡性。所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。