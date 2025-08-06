下周五前午後西北雨 賈新興指這時赴日韓留意天氣變化

全台天氣好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來天氣型態相對單純，今天起至下周五太平洋高壓偏強，大致以午後西北雨為主，其中周日至下周一偏微弱西南風。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後山區有零星短暫陣雨。周五，午後山區及屏東有零星短暫陣雨。周六，午後彰化以南有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫陣雨。周日至下周一偏微弱西南風，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，周日午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後西半部有局部短暫陣雨。下周三，午後桃園以南有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫雨。下周五，花東及新竹至嘉義有局部短暫雨，午後新竹以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

赴日韓旅遊的民眾注意了，賈新興表示，今天及周六至下周二，在韓國旅遊需留意天氣資訊；明天至下周一在日本旅遊，尤其是在九州地區，要特別留意有較大雨勢發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。