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太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

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太平洋高壓強勢回歸 轉晴炎熱紫外線偏強 午後有雷陣雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分。本報資料照片

全台天氣好轉。中央氣象署表示，今天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近為南南西至偏南風，水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天中南部及東北部高溫約33度左右，花東30至31度，北部地區可達35、36度，特別是大台北有連續出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分。澎湖為多雲時晴，金門及馬祖皆有短暫陣雨或雷雨；澎湖氣溫26至29度、金門氣溫26至29度；馬祖氣溫27至31度。

明天是24節氣的「立秋」，氣象署說，明天至周六天氣較為穩定，各地大多為晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；周六午後嘉義以南地區亦有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨；下周一、下周二南方水氣增多，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

下周三至下周五水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣溫 馬祖 高溫

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