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台灣7月氣候重點回顧 氣象署細數創74年來3項紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
7月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
7月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年7月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，全台平地站創1951年以來7月平均累積雨量最多、降雨日數次多、日照時數最少。7月氣溫正常偏低。

累積雨量方面，7月平均767.0毫米，氣候平均值（中位數）235.3毫米；較氣候值多531.7毫米，為1951年以來同期最多雨。全台雨量均偏多。颱風、低壓帶及西南氣流接連影響，中南部及花東地區降雨達大豪雨或超大豪雨等級。台中、日月潭、成功、大武及蘭嶼站月雨量均為該站同期最多雨；嘉義及恆春站月雨量則均為該站同期次多雨。

降雨日數，7月平均19.2天，氣候平均值11.0天；較氣候值多8.2天，為1951年以來同期次多雨日；僅次於1972年7月的平均19.5天。全台雨日偏多。彭佳嶼、基隆、鞍部、竹子湖、嘉義及成功站雨日均為該站同期最多。

日照時數平均137.6小時，氣候平均值224.9小時；較氣候值少87.3小時，為1951年以來同期最少日照時數。全台日照時數均偏少。全台各測站（除彭佳嶼、玉山及台東站外）的日照時數均為該站同期前3少。

平均氣溫方面，平均28.4度，氣候平均值 29.0度；較氣候值低0.6度。僅淡水、新竹、阿里山、玉山、嘉義、恆春、澎湖及東吉島站氣溫正常，其他地區氣溫均偏低。

累積高溫日數，統計7月最高氣溫35度以及以上的天數，平均2.7天，氣候平均值5.3天；較氣候值少2.6天。颱風、低壓帶及西南氣流影響期間，局部地區氣溫明顯下降，其他時間偏熱。

(註)上述或圖表內有關平均、累積量及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為：基隆、宜蘭、臺北、新竹、臺中、臺南、花蓮、成功、臺東、大武、恆春

7月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
7月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 雨量 成功

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