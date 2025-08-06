太平洋高壓來了 吳德榮：全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫
今天太平洋高壓逐漸西伸，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗炎熱，大台北平地及各地山區午後有短暫陣雨或雷雨的機率，有局部較大雨勢，應注意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。北部23至37度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。
吳德榮表示，明天至周六太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。周日至下周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；熱帶擾動雲系通過呂宋島、進入南海，南方水氣移入、大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，並擴大至部分平地。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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