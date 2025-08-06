台彩新刮刮樂 頭獎千萬

不必等春節才有兩千萬元大獎刮刮樂，台彩昨推出「鈔級1000萬」全新刮刮樂，共計三個頭獎一千萬元，每張售價一千元。台彩表示，「鈔級1000萬」總中獎率百分之四十六點六二，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲。

台灣彩券公司總經理謝志宏昨說，「鈔級1000萬」票面顏色採用特殊桃紅螢光色印製，霸氣碩大的「鈔級1000萬」字樣炫目吸睛，搭配漫天飄撒鈔票，營造出滿滿財富感，遊戲玩法更是多元有趣，有高達廿次中獎機會，超過五十三萬個兩千元以上的獎項，預計一個月內就能批售完畢。

此外，台彩首度與7-ELEVEN跨界合作舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，自八月廿日至九月七日，民眾購買指定期別刮刮樂並至活動網頁完成登錄，即可領取7-ELEVEN優惠券，限量兩百萬張，優惠券包括CITY系列冰特選拿鐵咖啡、冰精品美式、冰珍珠焙火烏龍奶茶等熱門商品買一送一優惠券，還有7-ELEVEN購物金最高七七七元，張張登錄張張有獎，優惠券總價值逾六千萬元，民眾可以先買刮刮樂，活動開始就能立即登錄、立即領優惠券。

同日上市的「好運發發」每張兩百元，主視覺及遊戲設計結合數字「八」、麻將牌「發」等好運元素，提供高達八十八個最高獎金八萬八千元。「鈔級1000萬」及「好運發發」兩款新品總獎項超過二八六萬個，總獎金逾廿八億元。