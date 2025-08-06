學者憂淪「高價化」 加劇國旅萎縮

交通部長陳世凱拋出國旅「高質化」，盼為國旅找活路，不過實踐大學觀光學系教授高洺塗認為，在軟硬體都沒有更新的情況下，不管是墾丁或是其他景點，都沒有高質化的本錢；消基會交通委員會召集人李克聰則憂心，「高質化」恐變成「高價化」，國旅市場將更萎縮。

高洺塗表示，國旅黃金時期已過，政府若願意痛下決心改造國旅體質，就會在疫情期間，強化並提升國內觀光景點的軟硬體，而非一昧補助，導致業者過度依賴，沒有補助就撐不下去，如今不管是墾丁還是其他景點，都已無高質化的本錢。

高洺塗表示，交通部應釐清高質化所吸引到的客群，若希望更多國人留在台灣旅遊，就應針對國人生態旅遊進行塑造；而歐美旅客也不是笨蛋，墾丁民宿一晚近萬元，但沖繩、泰國星級飯店是墾丁民宿的半價，且日本、泰國早已打造衝浪天堂、浮潛秘境，墾丁沒有競爭力。

李克聰說，國人在意國旅的CP值，主管單位應規範國旅要朝多元發展，並有高價、中價、低價等分級定位，以及對應的服務品質要求、完整確實的評鑑機制，才能促使國旅多元供需的良性循環，不然一昧往高價化、高質化邁進，只能吸引少數的高端消費者，會使國旅市場較目前更萎縮。