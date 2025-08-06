國旅慘澹 交長推「高質化」

交通部日前公布去年台灣旅遊調查報告，粗估去年國旅共二點二二億旅次，不過逾七成都是單日來回，不僅旅宿業慘兮兮，觀光遊樂園也沒吃到紅利。對此，交通部觀光署表示，國旅將朝「高質化」推動，將更強調旅遊品質、在地連結、永續發展等，讓CP值不再只是比價。

不過創新旅行社董事長李奇嶽直言，沒有量的情況下，想以轉型高質化來解決國旅慘澹問題，是本末倒置，建議政府應要求公部門、社團、企業機關、學校團體的活動，多舉辦在平日，並研擬設專案優惠，鼓勵民眾留在台灣旅行。

根據交通部調查，去年國旅共二點二二億旅次，較前年成長百分之七，然而每次旅遊支出僅二三二三元，較前年負成長百分之三點○五。其中不僅旅宿業不若理想，觀光遊樂園也沒吃到國旅人潮紅利。九族文化村坦言，「體感上並無感受人潮的增加」，但仍會盡力舉辦創新主題活動吸引人潮。

為了救國旅，交通部長陳世凱上月接受網路節目「筱君台灣PLUS」訪問時，提到台灣的觀光景點都應該朝高質化方向前進，不要只限於人數，卻沒有注重分眾、品質，這樣很可惜。

觀光署也說，國旅將朝「高質化」推動，與過往重視人次與旅遊密度的推廣模式相比，將更強調旅遊品質、在地連結、永續發展等，打造「高質感、高體驗、高便利」的台灣，讓CP值不再只是比價。

李奇嶽表示，一般消費市場都是先求量再求質，交通部的作法「不僅本末倒置，作法也吹高調、不接地氣」。他也提到，高質化需與高價化脫鉤，但要如何讓消費者感到物有所值，甚至物超所值，考驗景區與業者經營是否相輔相成。由於台灣多數景區多為政府管轄，政府有責任規畫、建設、管理好景區，而景區業者須在服務端上，像是吃喝住宿及導覽等服務做好。