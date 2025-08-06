塑膠公約談判登場 184國找解方

「全球塑膠公約」最終談判會議昨在瑞士日內瓦正式登場，一八十四個會員國代表、逾三千七百名與會者齊聚聯合國萬國宮，展開攸關全球塑膠汙染治理的最後協商。會議主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）呼籲各國代表，超越本位立場，共同尋求全球解方，「全世界都在等待真正的結果，而不僅僅是許諾」。

聯合報長期關注氣候議題，連續第二年派出採訪團全程參與全球塑膠公約談判會議，提供讀者最即時的談判進度與各方攻防。

瓦迪維索昨開幕致詞時表示，塑膠汙染已構成全球性危機，正嚴重破壞海洋、河川與生態系統，威脅生物多樣性與人類健康，也對最脆弱的社群造成極不公平的衝擊。他強調，這並非源於自然災害，而是人們未能有效控管，既然這場危機由人為所致，就必須由人類以集體行動加以解決。

瓦迪維索指出，這場會議是為未來的環境歷史奠定全球性治理工具的基礎，呼籲各國政府授權談判代表，除了掌握理解國家的紅線與立場外，更要跨越分歧、尋求平衡，「不要相互指指點點，而是要追求一個勇敢與微妙的平衡與結果。」

聯合國環境署執行長安德森（Inger Andersen）表示，呼籲各國將這些努力轉化為一項「能夠永遠終結塑膠汙染」的強而有力條約，會議十天將是密集協商的關鍵時刻。

作為東道國，瑞士聯邦環境部長凱特琳．施尼貝格爾（Katrin Schneeberger）則強調日內瓦在促進國際對話與合作中的歷史角色。她指出，塑膠汙染是跨國界的問題，一個國家生產和丟棄的東西，會在千里之外造成災難性的影響，破壞生態環境和社區，所以亟需具有法律約束力的國際協定。

昨國際記者會上，媒體關注「塑膠減產」爭議。安德森強調，條約草案聚焦「全生命周期」管制，強調從設計、生產、消費到廢棄管理的整體治理，並須因應各國資源與能力差異，找到合適解方。

會議前夕，綠色和平、「擺脫塑縛」國際聯盟等組織發起倡議活動，高喊「我們要強而有力的條約」等口號，呼籲從源頭管制塑膠生產，別讓少數企業的利益威脅全球。