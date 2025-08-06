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威廉．透納特展 推限定商品

聯合報／ 本報訊
今年夏日絕不能錯過的世界級藝術饗宴「威廉．透納特展：崇高的迴響」推出多款台灣站限定周邊，吸引全台藝術迷朝聖搜集。圖／「威廉透納特展：崇高的迴響」提供
今年夏日絕不能錯過的世界級藝術饗宴「威廉．透納特展：崇高的迴響」推出多款台灣站限定周邊，吸引全台藝術迷朝聖搜集。圖／「威廉透納特展：崇高的迴響」提供

今夏超高人氣的藝術大展「威廉．透納特展：崇高的迴響」正於中正紀念堂熱烈展出中，總計展出八十件擁有「光之畫家」美稱的威廉．透納真跡畫作。本次展覽還推出一系列台灣站限定的周邊商品，包括市面上少見的雙面旋轉磁鐵，一次收錄「藍色瑞吉山之日出」、「威尼斯—聖母安康聖殿」等透納經典名作，另外還有帆布袋、絲巾、T-shirt、質感杯墊等。

透納擅長以光影與色彩捕捉大自然之美，除了對印象派的發展帶來關鍵的影響，透納的作品至今仍深深啟發著當代的藝術家與繪畫愛好者，吸引全台藝術迷爭相朝聖，沉浸在其筆下十九世紀英倫、歐陸壯麗山景與海景之中，細細品味雲霧、海浪與晨曦的凝滯氛圍。

威廉．透納特展在中正紀念堂一、二展廳，即日起展至十月十二日，購票請上udn售票網或電洽客服專線02-2649-1688。

藝術家 展覽資訊

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