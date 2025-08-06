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廣角鏡／台中海洋館開箱 21日起試營運

聯合報／ 記者游振昇
圖／台中觀旅局提供
圖／台中觀旅局提供

歷經14年籌建，台中海洋館本月21日開館試營運。台中市長盧秀燕、台中市議長張清照搶先開箱，海洋館除了有全台最多水母種類的水母展區，半開放式的企鵝展區，還有模擬高美濕地的體驗區，可脫鞋涉水，近距離觀察濕地生物。

台中海洋館成人票價500元、學生軍警優待票400、博愛票250元，設籍清水、梧棲居民憑證優惠價400元，6歲以下免費，21日起至9月25日試營運票價8折，8日起上午8時開放預購。

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