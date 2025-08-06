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咳嗽咳不停？小心百日咳上身

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
咳嗽原因不盡相同，百日咳可能引起久咳不癒。圖／123RF
咳嗽原因不盡相同，百日咳可能引起久咳不癒。圖／123RF

咳嗽原因百百種，病發原因不盡相同，像感冒、鼻涕倒流、胃食道逆流、肺結核、慢性阻塞性肺病或肺癌等，都可能引起咳嗽，百日咳也可能引起久咳不癒。

百日咳為第三類法定傳染病，由百日咳桿菌侵犯呼吸道引起的細菌感染，主要透過飛沫傳播，藉由打噴嚏、鼻涕等方式傳染給他人。百日咳一年四季都可能發生，5歲以下兒童是高風險族群，好發於6個月以下嬰幼兒，患者得過百日咳後通常可獲得長期免疫力，但仍可能發生二次感染。

百日咳潛伏期約為5至10天，最長可達21天。病發後分為三個階段：

1.黏膜期：1至2周傳染力較強，症狀較輕微，如流鼻水、輕微咳嗽、低燒等症狀。

2.陣發期：持續1至2個月或更長時間的典型陣發性咳嗽，常伴隨呼吸性哮聲及咳嗽後嘔吐，嬰兒及成人患者可能不會出現典型症狀，嬰兒感染後易發生肺炎、呼吸中止、缺氧、癲癇等嚴重併發症，甚至致命。

3.恢復期：可能持續數周至數月，症狀逐漸減少且較不嚴重，咳嗽2至3周後就自行痊癒。

若是在百日咳潛伏期或黏膜期，給予Macrolide類抗生素（如Azithromycin、Erythromycin、Clarithromycin）或Trimethoprim/Sulfamethoxazole，可減輕患者不適症狀。但若進入陣發期才用藥，可能無法減輕症狀，卻可以縮短可傳染期，患者經過適當抗生素治療，依醫囑服藥完成療程即不具傳染性，可減少將百日咳傳染他人的風險。

接種疫苗可有效預防百日咳，建議嬰幼兒在出生滿2、4、6、18個月以及5歲至入小學前各接種一劑含百日咳成分疫苗。因疫苗效力僅能維持5至10年，保護力會隨年齡遞減，家中如有嬰幼兒或計畫要前往百日咳流行區域旅遊的青少年或成人，可考慮自費追加一劑疫苗，以建立完整保護力。

孕婦於懷孕28至36周間，建議可以自費接種一劑含百日咳成分疫苗，讓出生初期尚未能接種疫苗的新生兒，可因透過母體胎盤傳遞的抗體來提高保護力，有效降低感染風險。

民眾如有百日咳相關症狀，應避免與家人密切接觸，盡速就醫治療，並落實良好衛生管理，包括戴口罩、勤洗手、避免出入人多擁擠場所。

咳嗽 百日咳

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